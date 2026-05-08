Нови случаи на хантавирус: Трети британец и испанка вероятно са заразени

Нов предполагаем случай на хантавирус на нидерландски круизен кораб. Лондон съобщи за вероятно заразен британец, който в момента е изолиран на малък остров в южния Атлантик, където корабът е спрял на 15 април.

32-годишна жена в испанския град Аликанте също е с признаци на заразата. Резултатите от теста ѝ се очакват до 48 часа. Жената е пътувала в самолет, с който е бил транспортиран заразен пасажер от кораба, починал по-късно в Йоханесбург. Двамата са имали краткотраен контакт.

Очаква се корабът да акостира на Канарските острови на 10 май. Тогава всички със симптоми на хантавирус ще бъдат репатрирани към страните си, ако не се нуждаят от спешна медицинска помощ. Става дума за граждани на 23 държави.