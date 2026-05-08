Над 150 ученици се включиха в тазгодишната "Голяма диктовка"

Над 150 ученици и по-големи участници станаха пазители на българския език. Те се включиха в третото издание на "Голямата диктовка", което се организира от Националната библиотека.

Тази година то е посветено на 150-ата годишнина от избухването на Априлското въстание. Участниците на възраст от 7 до 70 години писаха част от мислите на Любен Каравелов, споделени от него в политическата брошура „Български глас“, издадена през 1870 г.

Зала, потънала в тишина, и десетки впуснали в приключението "Голямата диктовка".

Станимир Желев, ученик в 125. СУ "Боян Пенев", София: "Имаше думи, които ме затрудниха, но мисля, че се справих добре. Защо реши да участваш в голямата диктовка? За да видя какво съм научил." Елена Димитрова, ученичка в 7. СУ "Св. Седмочисленици": "Стори ми се доста кратка, мислех, че ще е по-дълъг текст. Но беше доста добре, не беше много трудно и лесно за писане."

Заедно с учениците знанията си провериха и по-големите.

Милка Трифонова, участник в "Голямата диктовка": "Аз че съм дошла, това е просто да се забавлявам, защото е интересно, но трябва да се съхранява и българският език." Албена Димитрова, участник в "Голямата диктовка": "Красотата на писаното слово винаги носи послание, енергия, живот, то е благословия."

Изданието няма състезателен характер.

доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната билиотека "Св. св. Кирил и Методий": "Затова е важно да има участници от най-различни поколения. И това е основната цел - опазване чистотата на българския език, да умеем да говорим на правилен български език, да няма толкова чуждици, да не заместваме цели фрази с английски думи, защото често пъти, в това число съм и аз, не разбирам на какъв език говорят младите."

Участниците ще получат своите грамоти за принос към опазването на българския език на официална церемония на 27 май.