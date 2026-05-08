Стотици деца и родители участваха в състезание по ментална аритметика в Русе

Пленарната зала на Община Русе се превърна в сцена на състезание и забавление. Стотици деца и родители се събраха, за да надпреварват по ментална аритметика, позната като бързо смятане на ум.

Организацията AMACup, която стои зад събитието, има дългогодишен опит в работата с деца и визия за развитието на техните интелектуални способности.

В този процес родителите се превръщат в естествени партньори. Те не са просто публика, а активна част от общността, която подкрепя децата и участва в изграждането на среда, в която усилието и постоянството имат значение.

Така от състезанията по ментална аритметика, в коiто децата трупат знания, изграждат характер и се учат да вярват в собствените си възможности, те стигат до изявата в реалния живот, пред публиката и под светлината на прожекторите.