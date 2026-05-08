Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР)

България има ново правителство. Румен Радев и посочените от него министри положиха клетва пред депутатите и очертаха най-важните задачи пред кабинета – справяне с галопиращите цени, подготовка на редовен бюджет, промени в Закона за съдебната власт и бързо усвояване на средствата по ПВУ.

107-ото правителство на България вече е факт, след като Румен Радев и 18 негови министри, 18 дни след предсрочния вот, положиха клетва в парламента. Новият премиер очерта кои са най-важните приоритети, които в спешен порядък, още от понеделник, ще започне да изпълнява новата власт. А именно – внасяне на закон срещу галопиращите цени, промени в Закона за съдебната система, бързо усвояване на средствата по ПВУ и не на последно място – бърза подготовка и внасяне в НС на бюджета за 2026 г.

Михаела Доцова – председател на НС: „Поименният състав на МС е приет. Поздравления за министър-председателя и на всички избрани министри.“

При представянето на структурата и състава на кабинета Румен Радев очерта основните проблеми, пред които е изправена новата власт.

Румен Радев, премиер: „Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството – галопиращи цени, рекордна инфлация и дефицит, очертаващи се големи проблеми с бюджета, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти. В тази обстановка успехът ще зависи от взаимодействието между правителството и НС.“

И формулира целите пред правителството.

Румен Радев, премиер: „Това е ускореното развитие и модернизацията на страната и гаранцията за сигурността и благоденствието на българските граждани. За постигането на тези цели ще работим за разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта. В тази посока ще се придържаме към всеобхватната ни програма за ликвидиране на олигархичния контрол върху държавното управление и медиите, пресичане на достъпа до публични ресурси и рекета върху бизнеса, утвърждаване върховенството на правото. Ще работим за съхраняване на мира и недопускането въвличането на България във военни конфликти около нас.“

Опозицията обяви, че няма да подкрепи кабинета, но всяка партия изложи различни мотиви.

Тома Биков – ГЕРБ-СДС: „Ние няма да подкрепим този кабинет, но ще гласуваме „въздържал се“ и ще обясня защо. Гласуваме „въздържал се“, а не „против“, защото на първо място, както винаги сме казвали, уважаваме вота на българските граждани, независимо какъв е той и в каква посока.“ Ивайло Мирчев – "Демократична България": „Да ви изглежда днес този модел притеснен, г-н Радев? На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди, със същата увереност. Вдясно представителите на ВСС гледат по същия начин – подчинени, както и преди.“ Асен Василев – председател на ПП: „Това, което виждаме до момента, е, че демонтажът на този етап се отлага. Надяваме се не за дълго. Два пътя има пред вас. Надявам се да изберете този, който води към доброто на България и към стабилно управление.“ Костадин Костадинов – лидер на "Възраждане": „Възраждане", разбира се, няма да подкрепи този кабинет, защото има идеологически различия. Ние искаме България да е суверенна и независима държава. Искаме да имаме своя собствена валута. Искаме да имаме собствена силна икономика, искаме българските граждани да се завръщат в България, а не да емигрират.“

Единствено от ДПС не се включиха в дебата. Но преди това коментираха.

Джевдет Чакъров – ДПС: „Хубав ден ви пожелавам. Сега на парламентарна група ще обсъдим и ще имате нашата позиция.“

Така новият кабинет на България вече е факт.