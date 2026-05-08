Пол Мание: Невероятно щастлив съм, благодаря на всички

Страхотен финален спринт донесе на Пол Мание победата в първия етап от Джиро д‘Италия. Последните метри в Бургас бяха белязани от неприятно групово падане, но Мание успя да се отскубне от преследвачите си и премина първи през финала.



След успеха младият французин благодари на всички от отбора му за свършената работа.

„Усещането е невероятно. Дойдохме тук със силен отбор. Изглеждаше възможно, че можем да се борим за победата, но определено това се получи благодарение на подкрепата на моите съотборници. Може би отстрани е изглеждало лесно, но не беше така. Можех да бъда още по-бърз във финалните метри. В крайна сметка съм невероятно щастлив. Когато преминах финалната линия си помислих само за огромната работа, която положихме. Благодаря на всички“, коментира щастливият Мание.

Всички етапи от колоездачната обиколка на Италия, които ще се проведат на територията на България, може да гледате пряко по БНТ.