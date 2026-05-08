Размяна на удари в Ормузкия проток: Тръмп заяви, че прекратяването на огъня в Иран още е в сила

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня в Иран още е в сила, въпреки сблъсъците в Ормузкия проток, за които двете страни си разменят взаимни обвинения.

Според Вашингтон Иран е атакувал три американски бойни кораба. Техеран твърди, че Съединените щати са обстрелвали ирански петролен танкер и друг кораб, приближавал Ормузкия проток. Иранската страна съобщава и за американски въздушни удари срещу няколко крайбрежни района.

Според Фокс Нюз Съединените щати са обстрелвали и днес няколко ирански танкера, опитали се да нарушат блокадата. Вашингтон обяви, че очаква днес от Иран отговор на предложенията си за край на войната.