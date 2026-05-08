Размяна на удари в Ормузкия проток: Тръмп заяви, че прекратяването на огъня в Иран още е в сила
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня в Иран още е в сила, въпреки сблъсъците в Ормузкия проток, за които двете страни си разменят взаимни обвинения.
Според Вашингтон Иран е атакувал три американски бойни кораба. Техеран твърди, че Съединените щати са обстрелвали ирански петролен танкер и друг кораб, приближавал Ормузкия проток. Иранската страна съобщава и за американски въздушни удари срещу няколко крайбрежни района.
Според Фокс Нюз Съединените щати са обстрелвали и днес няколко ирански танкера, опитали се да нарушат блокадата. Вашингтон обяви, че очаква днес от Иран отговор на предложенията си за край на войната.
Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Закачаха се с нас, но ние ги отнесохме. Ще ви уведомя, когато няма прекратяване на огъня, но не ви трябва да знаете. Просто ще трябва да гледате един голям проблясък, идващ от Иран. И е по-добре да подпишат споразумението бързо. Това е повече от оферта в една страница. Това е предложение, в което основно се казва, че няма да имат ядрено оръжие, ще ни предадат обогатения си уран и много други неща, които искаме".