Новините 08.05.2026 г.

Кабинетът „Радев“ официално стъпи в длъжност

България има ново редовно правителство. Кабинетът с премиер Румен Радев положи клетва пред Народното събрание.

Стотици деца и родители участваха в състезание по ментална аритметика в Русе

Пленарната зала на Община Русе се превърна в сцена на състезание и забавление. Стотици деца и родители се събраха, за да надпреварват по ментална аритметика, позната като бързо смятане на ум.

СЕМ отвори врати за посетители по случай Деня на радиото и телевизията

Ден на отворените врати в Съвета за електронни медии. Поводът – Денят на радиото и телевизията, който отбелязваме на 7 май. Първи с работата на медийния регулатор се запознаха студенти от УНСС.

Британска компания твърди, че е създала AI мозък, който може да обучава роботи

Британска компания твърди, че е създала AI мозък, който може да научи хуманоидни роботи на нови умения само за няколко дни. Компанията демонстрира уменията на робота Alpha. Той се движи, вдига предмети и изпълнява задачи с механичните си ръце.

От днес до 10 май страната ни е домакин на една от най-престижните колоездачни надпревари в света

От 8 до 10 май България е домакин на една от най-престижните колоездачни надпревари в света – Giro d'Italia. Стартът беше даден в Несебър, а БНТ 1 и БНТ 3 излъчват и трите етапа.

Стилиян Петров с емоционално обръщение преди „Мача на надеждата“

Стилиян Петров отправя емоционално послание преди благотворителното събитие „Мач на надеждата“. Събитието ще се състои на 6 юни на стадион „Лазур“ в Бургас и ще бъде предавано на живо по БНТ 3.

Реал Мадрид се класира за финалната четворка на Евролигата

Реал Мадрид се класира за финалната четворка на баскетболната Евролига. „Кралския клуб“ спечели серията срещу Апоел Тел Авив с 3-1 победи след успех 87:81 в „Арена Ботевград“.