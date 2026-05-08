Стилиян Петров с емоционално обръщение преди „Мача на надеждата“

Стилиян Петров отправя емоционално послание преди благотворителното събитие „Мач на надеждата“. Събитието ще се състои на 6 юни на стадион „Лазур“ в Бургас и ще бъде предавано на живо по БНТ 3.

„Когато сме заедно, надеждата никога няма да угасне. Каузата ни продължава, защото много хора имат нужда от подкрепата ни. Време е да пренесем тази енергия край морето!“, каза Петров.

Благотворителният „Мач на Надеждата“ ще събере на едно място футболни легенди, спортисти и известни личности, които ще обединят усилия за подпомагане на онкологичен център в Бургас, финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта и директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.