От днес до 10 май страната ни е домакин на една от най-престижните колоездачни надпревари в света

От 8 до 10 май България е домакин на една от най-престижните колоездачни надпревари в света – Giro d'Italia. Стартът беше даден в Несебър, а БНТ 1 и БНТ 3 излъчват и трите етапа.

Маршрутът минава през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Вторият етап е утре и е най-дългият – от Бургас до Търново. Финалният, трети етап ще се проведе в неделя по маршрута Пловдив – София.

Заради мащабното спортно събитие във всички градове е въведена специална организация на движението. В състезанието ще участват над 180 колоездачи от повече от 20 държави.

Българската национална телевизия ще излъчи на живо и трите етапа от 109-тото издание на обиколката на Италия.