България с още 5 финала от втория ден на Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Участие в още пет финала си осигуриха българските гимнастици във втория ден от квалификациите на световната купа по спортна гимнастика във Варна. Даниел Трифонов, Йордан Александров, Йоан Иванов и Никол Стоименова намериха място сред най-добрите и ще спорят за отличията на прескок, успоредка, висилка и греда в неделя.

На прескок Даниел Трифонов се класира за финала с третия най-добър резултат – 13.616 точки (13.533 на първи прескок и 13.700 на втори). Състезателят на Илия Янев ще спори и за отличията на висилка, след като получи 12.966 точки за стабилното си изпълнение – оценка, която му отреди седмото място.

Другите ни представители – Димитър Димитров на прескок и Йордан Александров на висилка – допуснаха грешки, които ги оставиха извън финалите. На прескок Димитров сгреши при първия си опит и с общ резултат от 12.533 точки (11.766 и 13.300) остана на 14-о място.

На висилка Александров изигра съчетанието си, в което все още има нови неизработени елементи, но също допусна грешка и с 10.533 точки се нареди 20-и.

България ще има двама представители и във финала на успоредка. Йордан Александров, сребърен медалист от тази световна купа, завърши квалификациите с четвърти резултат. Първоначално той получи оценка от 13.400 точки, но след успешна контестация резултатът му беше увеличен с две десети, което му осигури място сред най-добрите четирима.

Йоан Иванов също се класира за финала, след като получи 13.400 точки и влезе сред осемте най-добри с осми резултат. Сред финалистите е и трикратният олимпийски шампион Макс Уитлок, който се нареди втори с 13.700 точки.

При жените Никол Стоименова ще има шанс да защитава бронзовото си отличие на греда от миналия сезон. Българката, която живее и тренира във Великобритания, завърши квалификациите на девета позиция с 12.366 точки, но ще участва във финала благодарение на домакинската квота. Малко преди старта си Стоименова е научила неприятната новина, че залата, в която тренира заедно със световноизвестните сестри Дженифър и Джесика Гадирови, е изгоряла при пожар. Причините за инцидента все още не са известни.

Другата българска участничка на греда Никол Соколова зае 19-о място с резултат от 11.400 точки. На земя България няма да има финалистки. Мишел Арабаджиева се нареди 24-та с 10.733 точки, а Виктория Венциславова остана 28-а с 10.133 точки.

Извън класирането участие взеха още Цветомира Начева на греда с 11.700 точки, Алекс Иванов на прескок с 12.716 точки (13.400 и 12.033) и Стоян Гетов на висилка с 4.233 точки.

Така България вече има участници в общо седем финала, след като по-рано място сред най-добрите си осигуриха Димитър Димитров на земя и Давид Иванов на кон с гривни. Финалите започват утре от 14:00 часа.

Официалната церемония по откриването е насрочена за 13:15 часа, като се очаква на нея да присъстват министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, както и председателят на организационния комитет Йордан Йовчев. В програмата ще се включат и гимнастиците със синдром на Даун – Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Радена Ангелова.

БНТ 2 ще предава състезанието пряко в събота и неделя.