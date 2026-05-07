България с двама финалисти на Световната купа по гимнастика

България класира двама финалисти още в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика във Варна.

Давид Иванов и Димитър Димитров си осигуриха място сред най-добрите осем състезатели на своите уреди.

Давид Иванов впечатли на кон с гривни и записа най-висок резултат в квалификациите. Българинът изпревари дори трикратния олимпийски шампион Макс Уитлок от Великобритания.

Малко не достигна и на Раян Радков да стигне до финал. Той остана девети, само на две десети от място сред най-добрите.

На земя Димитър Димитров също се класира за финала и ще се бори за медалите в събота.

При жените Виктория Венциславова се представи на прескок, а Никол Стоименова участва на смесена успоредка.

Състезанието във Варна продължава и утре, когато още български гимнастици ще се включат в квалификациите на различните уреди.