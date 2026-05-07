Хантавирусът: Проследяване на риска

СЗО е информирала 12 държави, чиито граждани са слезли от кораба с предполагаеми случаи на хантавирус на британския остров Света Елена на 24 април. Сред тях са жена, която е един от тримата починали, и швейцарец с положителен тест, хоспитализиран в Цюрих. От кораба вече бяха евакуирани трима потенциално болни. Един от тях е дал положителен тест. Корабът със заразата пътува към Канарските острови.

30 пасажери са слезли от кораба на британския остров Света Елена на 24 април, твърди компанията-оператор. В това число е и тялото на един от пасажерите, починал на 11 април. Съпругата му, която е съпровождала тялото, е починала в Република Южна Африка. Аржентина е изпратила към пет страни 2 500 комплекта за откриване на хантавирус, съобщи СЗО.

Тедрос Аданом Гебрейесус - генерален директор на СЗО: " При всеки случай ние сме в тесен контакт със съответните власти. При инкубационен период на Анди-вируса от шест седмици, възможно е да бъдат докладвани още случаи. Това е сериозен инцидент, но СЗО оценява риска за общественото здраве като нисък."

Тримата евакуирани от кораба са 56 годишен британец в стабилно състояние, 41-годишен нидерландец от екипажа и 65 годишна германка, която е под наблюдение без симптоми в Дюселдорф. Очаква се корабът да пристигне в Тенерифе в събота. Местните власти определиха като "добра новина" решението той да не акостира, а да хвърли котва край брега.

Фернандо Клавихо - регионален лидер на Канарските острови: "Евакуацията на пасажерите ще се проведе с лодка или кораб-совалка, който ще ги транспортира. При никакви обстоятелства пасажерите няма да напускат кораба докато самолетът не е на летището. Прехвърлянето ще става с всички предпазни мерки."

Към момента никой от хората на борда няма симптоми.

Моника Гарсия - министър на здравеопазването на Испания: "Медицинските прегледи ще се извършват на борда на кораба и пасажерите ще го напускат едва когато трябва да се качат на съответните полети".

14-те испанци на борда ще бъдат под карантина във военна болница в Мадрид.

Моника Гарсия - министър на здравеопазването на Испания: "Заедно с различни международни организации трябва да установим ден Нула, но говорим за карантина около 45 дни."

Няма ваксина или специфично лечение срещу хантавариса, който се предава от гризачи. Единствено щамът Анди, открит сред заразените пасажери, се предава от човек на човек.