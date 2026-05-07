БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 05:37 мин.
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хантавирусът: Проследяване на риска

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Запази

СЗО не изключва нови случаи, но не вижда начало на пандемия

хантавирусът проследяване риска
Снимка: БТА
Слушай новината

СЗО е информирала 12 държави, чиито граждани са слезли от кораба с предполагаеми случаи на хантавирус на британския остров Света Елена на 24 април. Сред тях са жена, която е един от тримата починали, и швейцарец с положителен тест, хоспитализиран в Цюрих. От кораба вече бяха евакуирани трима потенциално болни. Един от тях е дал положителен тест. Корабът със заразата пътува към Канарските острови.

30 пасажери са слезли от кораба на британския остров Света Елена на 24 април, твърди компанията-оператор. В това число е и тялото на един от пасажерите, починал на 11 април. Съпругата му, която е съпровождала тялото, е починала в Република Южна Африка. Аржентина е изпратила към пет страни 2 500 комплекта за откриване на хантавирус, съобщи СЗО.

Тедрос Аданом Гебрейесус - генерален директор на СЗО: " При всеки случай ние сме в тесен контакт със съответните власти. При инкубационен период на Анди-вируса от шест седмици, възможно е да бъдат докладвани още случаи. Това е сериозен инцидент, но СЗО оценява риска за общественото здраве като нисък."

Тримата евакуирани от кораба са 56 годишен британец в стабилно състояние, 41-годишен нидерландец от екипажа и 65 годишна германка, която е под наблюдение без симптоми в Дюселдорф. Очаква се корабът да пристигне в Тенерифе в събота. Местните власти определиха като "добра новина" решението той да не акостира, а да хвърли котва край брега.

Фернандо Клавихо - регионален лидер на Канарските острови: "Евакуацията на пасажерите ще се проведе с лодка или кораб-совалка, който ще ги транспортира. При никакви обстоятелства пасажерите няма да напускат кораба докато самолетът не е на летището. Прехвърлянето ще става с всички предпазни мерки."

Към момента никой от хората на борда няма симптоми.

Моника Гарсия - министър на здравеопазването на Испания: "Медицинските прегледи ще се извършват на борда на кораба и пасажерите ще го напускат едва когато трябва да се качат на съответните полети".

14-те испанци на борда ще бъдат под карантина във военна болница в Мадрид.

Моника Гарсия - министър на здравеопазването на Испания: "Заедно с различни международни организации трябва да установим ден Нула, но говорим за карантина около 45 дни."

Няма ваксина или специфично лечение срещу хантавариса, който се предава от гризачи. Единствено щамът Анди, открит сред заразените пасажери, се предава от човек на човек.

#хантавирус #Испания #канарските острови #круизен кораб

Последвайте ни

ТОП 24

Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
1
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета „Радев“
2
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България"
3
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна...
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"
4
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета...
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването
5
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията
6
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
3
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
4
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
5
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса на полицията
6
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса...

Още от: Европа

Отношенията САЩ – Ватикана: Марко Рубио се срещна с папа Лъв XIV
Отношенията САЩ – Ватикана: Марко Рубио се срещна с папа Лъв XIV
Дронове над Латвия: Размяна на удари между Украйна и Русия въпреки призивите за временно спиране на огъня Дронове над Латвия: Размяна на удари между Украйна и Русия въпреки призивите за временно спиране на огъня
Чете се за: 04:17 мин.
Евродепутатът Емил Радев: ЕС въвежда общи правила за защита на домашните любимци Евродепутатът Емил Радев: ЕС въвежда общи правила за защита на домашните любимци
Чете се за: 06:05 мин.
ЕС забранява приложенията за разголване с помощта на изкуствен интелект ЕС забранява приложенията за разголване с помощта на изкуствен интелект
Чете се за: 01:37 мин.
Марко Рубио във Ватикана и Италия: Държавният секретар на САЩ ще се срещне с папа Лъв XIV Марко Рубио във Ватикана и Италия: Държавният секретар на САЩ ще се срещне с папа Лъв XIV
Чете се за: 00:47 мин.
Навлизане във въздушното пространство: Два дрона, дошли от Русия, се разбиха в Латвия Навлизане във въздушното пространство: Два дрона, дошли от Русия, се разбиха в Латвия
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на проектокабинета на Румен Радев
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство? Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
Шофьор блъсна двама пешеходци в София Шофьор блъсна двама пешеходци в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Първи работен ден на депутатите: Спорове за правилника на Народното...
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Преговорите САЩ – Иран: Обмислят ли двете страни ново...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Дронове над Латвия: Размяна на удари между Украйна и Русия въпреки...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Часове преди „Джиро д’Италия“: Стартът на...
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ