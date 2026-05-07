Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
След сланите в Кюстендилско: Стопаните разчитат на помощ от държавата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
У нас
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Падналите слани в Кюстендилдилско нанесоха големи щети по овощните насаждения. Дори и производителите, инвестирали стотици хиляди евро в технологии, които да предпазят от премръзване дърветата, ще претърпят огромни загуби. Затова стопаните в района ще разчитат на обезщетения за пропаднали площи. Настояват и за актуализация на технологичната карта.

Георги Разсипийски отглежда над 300 декара ябълки край село Багренци. На около 200 хиляди евро, оценява инвестицията си в двете големи перки в овощните си градини. Те работят като свалят по-топлия въздух, ниско към ябълковия масив. Така повишават температурата с около 2 градуса.

Георги Разсипийски - производител: "Според мнението на водещите италиански агрономи специалисти това е най-ефикасното, което може да се направи за сланите, но за съжаление последните две години температурите падат миналата година на -7 градуса, на четвърти -4,6 градуса, с което съсипа напълно ябълките и сините сливи."

За да поддържат градината е добро състояние за следващата година и да плащат на работниците си, производителите ще разчитат на помощите за пропаднали площи. Според тях обаче е необходима актуализация на технологичната карта, според която се определя и размера на обезщетението, което ще получат.

Елена Разсипийска - производител: "Сами виждате какви са цените, всичко се е вдигнало нагоре, както препарати за растителна защита, така и горива, минимална работа заплата."

Кристиян Иванчов - областен управител на Кюстендил: "От изключително значение е да се промени технологичната карта, всеки един от земеделските производители има срок до 19 май, да подаде заявление за пропаднали площи."

Сливовите насаждения в областта са унищожени на 100 процента, черешовите масиви на около 70. Повечето земеделски производители на са застраховани, поради откази на фирмите да сключват полици, заради високия риск от природни бедствия.

#с. Багренци #слани #Кюстендилско #застрашена реколта от череши #унищожена реколта

