Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
ЗАПАЗЕНИ

България с двама финалисти в първия ден на Световната Купа по спортна гимнастика във Варна

Давид Иванов и Димитър Димитров намериха място сред най-добрите осем на уредите кон с гривни и земя.

България класира двама финалисти в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика, която се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна.

БНТ 2 ще излъчва пряко финалите в събота и неделя от 14:00 ч.

Златният медалист от Световната купа в Баку Давид Иванов за пореден път показа отлична форма и записа най-висок резултат в квалификациите. Българинът изигра блестящо съчетанието си и заслужено получи оценка от 14.533 точки, след 6.0 за трудност и 8.533 за изпълнение. Така той изпревари трикратния олимпийски шампион и носител на шест олимпийски медала Макс Уитлок. Британецът получи 14.033 точки (6.1 за трудност и 7.933 за изпълнение), което му отреди шестото място в квалификациите.

Само две десети не достигнаха на България да има втори финалист на кон с гривни. Раян Радков представи много добро съчетание, но с оценка от 13.700 точки (5.4 за трудност и 8.300 за изпълнение) остана на девета позиция.

На земя Димитър Димитров също си осигури място сред финалистите и в събота ще спори за отличията. Състезателят на ЦСКА получи 13.633 точки (5.2 за трудност и 8.433 за изпълнение), което е третият най-силен резултат на уреда.

Другият български представител Даниел Трифонов нямаше ден и след две сериозни грешки завърши на 21-во място с резултат от 10.800 точки. С най-висока оценка на земя в топ 8 влиза Виктор Турникурт (Белгия) с 13.666 точки.

В пресявките на халки Йоан Иванов не успя да влезе сред финалистите и с оценка от 11.766 се нареди на 13-то място.

При жените Виктория Венциславова зае 13-о място в квалификациите на прескок с общ резултат от 12.300 точки (12.500 точки за първи прескок и 12.100 точки за втори прескок). На смесена успоредка Никол Стоименова допусна грешка и с резултат от 10.333 точки се нареди 23-та.

Извън класирането добро представяне записаха Майкъл Дунев на земя с 10.633 точки, Любомир Станоев на кон с гривни с 12.166 точки и Цветомира Начева на прескок с 11.733 точки (11.866 точки за първи прескок и 11.600 точки за втори прескок).

Утре надпреварата продължава с квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, както и на греда и земя при жените. България ще бъде представена от Даниел Трифонов и Димитър Димитров на прескок, Йоан Иванов и Даниел Александров на успоредка, Даниел Грифонов и Йордан Александров на висилка, а при жените ще видим Никол Соколова и Никол Стоименова на греда и Мишел Арабаджиева и Виктория Венциславова на земя.

Извън класирането ще участват Цветомира Начева (греда), Алекс Иванов (прескок) и Стоян Гетов (висилка).

Гледайте Световната купа по спортна гимнастика във Варна по БНТ 2
