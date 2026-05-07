Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Велико Търново в розово се готви за историческото посрещане на Джиро д'Италия

Детски състезания, концерти и велоинициативи ще съпътстват финала на етапа в старопрестолния град

Велико Търново е в трескава подготовка за едно от най-големите спортни събития в света - Джиро д'Италия, което за първи път ще премине през България. Градът и целият регион, включително Елена, Лясковец и Арбанаси, вече живеят с очакването за историческия момент.

От подножието на крепостта Царевец заместник-кметът Георги Недев демонстрира символично посрещането на състезанието, пристигайки с велосипед. Той подчерта значимостта на събитието за града:

"Това е историческо събитие. Джирото има традиции от 1909 година, а Велико Търново също носи огромна история. Не е случайно, че именно нашият град е избран за част от трасето“, заяви Недев.

Кулминацията на програмата ще бъде в събота около 17:00 часа, когато се очаква финалът на етапа. Още от сутринта обаче ще започнат разнообразни съпътстващи инициативи – концерти, спортни активности и интерактивни преживявания за жители и гости.

Сред основните акценти е детската колоездачна обиколка, организирана с участието на Иван Димитров, създател на маратона "Търново Ултра“. Над 200 деца ще се включат в надпреварата, която ще премине по последните километри от официалното трасе на Джирото.

"Това е възможност децата да усетят емоцията от голямото състезание. Безопасността е приоритет – всички участници трябва да бъдат с каски“, подчерта Димитров.

Любителите на колоезденето ще могат да се включат и във виртуално изживяване чрез велотренажери, които ще симулират финалните километри от етапа. Така всеки ще има шанс да „измине“ трасето в реално време, докато наблюдава състезанието на голям екран.

Празничната атмосфера ще бъде допълнена и от музикална програма, включително концерт на Михаела Филева, както и вечерно шоу "Звук и светлина“. Емблематичната крепост Царевец също ще бъде осветена в розово (символичния цвят на Джирото) през трите дни на събитието.

Инициативите целят не само да отбележат домакинството на престижната надпревара, но и да превърнат Велико Търново в сцена, където спортът, културата и историята се срещат.

С очаквания за хиляди посетители и наситена програма, старопрестолният град е готов да се превърне в един от най-ярките акценти на Giro d'Italia в България.

