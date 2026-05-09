Преговорите САЩ - Иран: Обмислят ли двете страни ново временно примирие

Без решение засега остава ребусът около войната в Близкия изток - САЩ и Иран обмислят вариант за краткосрочно и ограничено примирие, което да даде възможност за продължаване на разговорите за сделка.

Според източници от Вашингтон и Техеран все по-реалистичен става именно този сценарий, при който двете страни се съгласяват на ново, 30-дневно прекратяване на огъня. Очаква се това да доведе и до отваряне на Ормузкия проток. Целта е в рамките на това потенциално примирие, САЩ и Иран да работят по решаване на ключовите различия по между си, включително иранската ядрена програма.

От Вашингтон настояват Ислямската република да им предаде наличните си количества обогатен уран - искане, което иранската страна отказва да изпълни. Твърденията за временното примирие се отразиха светкавично и цената на петрола, който отбеляза ново поевтиняване. Попитан за хода на преговорите, Доналд Тръмп заяви, че през изминалото денонощие са проведени продуктивни разговори с Техеран.