БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 06:27 мин.
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бургас в очакване на Джиро д'Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Първият етап започва утре в 13:50 ч. в Несебър, а 20 минути по-рано по БНТ 3 стартира и нашата студийна програма.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Часове преди старта на Колоездачната обиколка на Италия - как Бургас се подготвя да приеме първия етап, който ще завърши в морския град.

Именно в Бургас ще стане ясно кой ще облече и розовата фланелка - голямата цел пред всички състезатели.

Заместник - кметът на Бургас Манол Тодоров заяви пред БНТ, че градът е готов да посрещне финала на първия етап на Джирото.

"Мисля, че градът е готов за този исторически момент, със сигурност за нас първо като общинска администрация, че Giro d'Italia не само преминава през Бургас, Бургас е един от малкото градове в света, в който освен като етапен град с финал, ще има старт на другия ден, така че съм изключително горд от този факт. Приповдигнато е настроението, особено след доброто представяне на отборите, което беше снощи в Бургас в Летния театър. Напълно сме готови, чисто организационно като работа, която свършихме последните 3 месеца, ще видим нейните резултати още утре", заяви Тодоров.

"Надявам се по самото трасе да няма инциденти, знаете в този спорт това е най-важното и съм убеден, че всички хора, които ще наблюдават Джирото ще се наследят на нещо феноменално, което не се е случило тук", добави той.

"Ние в рамките на около месец и половина се опитваме да направим и направихме много голяма информационна кампания, да се опитваме да кажем и да покажем какво е Giro d'Italia, защото ние добре знаем, но нормалните граждани, който не се интересуват от колоездене, вероятно няма представа. Убеден съм, че утре, когато видят всъщност какъв е мащабът на организация на това събитие, още повече ще се чувстват горди, че Бургас приема подобно домакинство и в крайна сметка е нещо, което вероятно няма да се повтори", заяви зам.-кметът на Бургас.

"Убеден съм, че много хора, най-вече деца, посредством своите родители ще се запалят от колоезденето, защото това е един титаничен спорт. Тук говорим не просто за спортисти, а за истински титани", коментира Манол Тодоров.

БНТ 3 ще ви направят свидетели на първите три етапа от обиколката на Италия, които се провеждат в страната ни. Първият етап започва утре в 13:50 ч. в Несебър, а 20 минути по-рано по БНТ 3 стартира и нашата студийна програма.

Вижте повече във видеото!

Свързани статии:

Бургас посреща Джиро д'Италия с инициатива "Култура на две колела“
Бургас посреща Джиро д'Италия с инициатива "Култура на две колела“
Градът съчетава спорт, история и туризъм чрез тридневни...
Чете се за: 02:45 мин.
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
От 8 до 10 май страната ни ще домакинства на първите три етапа от...
Чете се за: 02:00 мин.
#Джиро д’Италия 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
1
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България"
2
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна...
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията
3
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради...
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"
4
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета...
Иво Христов – номиниран за вицепремиер
5
Иво Христов – номиниран за вицепремиер
Велислава Петрова-Чамова – номинирана за министър на външните работи в кабинета "Радев"
6
Велислава Петрова-Чамова – номинирана за министър на външните...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
3
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
4
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
5
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса на полицията
6
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса...

Още от: Джиро д'Италия

Велико Търново в розово се готви за историческото посрещане на Джиро д'Италия
Велико Търново в розово се готви за историческото посрещане на Джиро д'Италия
Бургас посреща Джиро д'Италия с инициатива "Култура на две колела“ Бургас посреща Джиро д'Италия с инициатива "Култура на две колела“
Чете се за: 02:45 мин.
Какви изненади готви Пловдив за феновете на Джиро д'Италия Какви изненади готви Пловдив за феновете на Джиро д'Италия
Чете се за: 02:00 мин.
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Двукратният победител от Джиро д‘Италия Иван Басо ще участва в състезание, организирано от старозагорския колоездачен клуб „Верея“ Двукратният победител от Джиро д‘Италия Иван Басо ще участва в състезание, организирано от старозагорския колоездачен клуб „Верея“
Чете се за: 05:05 мин.
Над 100 милиона зрители по целия свят са гледали церемонията по откриването на Giro d’Italia и представянето на отборите Над 100 милиона зрители по целия свят са гледали церемонията по откриването на Giro d’Italia и представянето на отборите
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на проектокабинета на Румен Радев
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
Шофьор блъсна двама пешеходци в София Шофьор блъсна двама пешеходци в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Часове преди „Джиро д’Италия“: Стартът на мащабното спортно събитие в България Часове преди „Джиро д’Италия“: Стартът на мащабното спортно събитие в България
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Първи работен ден на депутатите: Спорове за правилника на Народното...
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Преговорите САЩ – Иран: Обмислят ли двете страни ново...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Дронове над Латвия: Размяна на удари между Украйна и Русия въпреки...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ