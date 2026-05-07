Бургас в очакване на Джиро д'Италия

Часове преди старта на Колоездачната обиколка на Италия - как Бургас се подготвя да приеме първия етап, който ще завърши в морския град.

Именно в Бургас ще стане ясно кой ще облече и розовата фланелка - голямата цел пред всички състезатели.

Заместник - кметът на Бургас Манол Тодоров заяви пред БНТ, че градът е готов да посрещне финала на първия етап на Джирото.

"Мисля, че градът е готов за този исторически момент, със сигурност за нас първо като общинска администрация, че Giro d'Italia не само преминава през Бургас, Бургас е един от малкото градове в света, в който освен като етапен град с финал, ще има старт на другия ден, така че съм изключително горд от този факт. Приповдигнато е настроението, особено след доброто представяне на отборите, което беше снощи в Бургас в Летния театър. Напълно сме готови, чисто организационно като работа, която свършихме последните 3 месеца, ще видим нейните резултати още утре", заяви Тодоров.

"Надявам се по самото трасе да няма инциденти, знаете в този спорт това е най-важното и съм убеден, че всички хора, които ще наблюдават Джирото ще се наследят на нещо феноменално, което не се е случило тук", добави той.

"Ние в рамките на около месец и половина се опитваме да направим и направихме много голяма информационна кампания, да се опитваме да кажем и да покажем какво е Giro d'Italia, защото ние добре знаем, но нормалните граждани, който не се интересуват от колоездене, вероятно няма представа. Убеден съм, че утре, когато видят всъщност какъв е мащабът на организация на това събитие, още повече ще се чувстват горди, че Бургас приема подобно домакинство и в крайна сметка е нещо, което вероятно няма да се повтори", заяви зам.-кметът на Бургас.

"Убеден съм, че много хора, най-вече деца, посредством своите родители ще се запалят от колоезденето, защото това е един титаничен спорт. Тук говорим не просто за спортисти, а за истински титани", коментира Манол Тодоров.

БНТ 3 ще ви направят свидетели на първите три етапа от обиколката на Италия, които се провеждат в страната ни. Първият етап започва утре в 13:50 ч. в Несебър, а 20 минути по-рано по БНТ 3 стартира и нашата студийна програма.

Вижте повече във видеото!