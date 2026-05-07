Емил Дечев: ГДБОП свали четири сайта за фалшиви лекарства

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) е преустановила работата на четири сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международната операция "Пангея XVIII", съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев на брифинг в Министерския съвет.

По думите му, акцията е част от мащабна международна полицейска операция, координирана от Интерпол и осъществена със съдействието на полицейските служби на държавите членки. Той я определи като голям успех както за Интерпол, така и за българските служби, включително ГДБОП и СДВР.

Дечев поздрави служителите на двете структури за отличната работа и уточни, че експертите от дирекция "Киберпрестъпност" са участвали в мащабна онлайн проверка на интернет пространството.

Операцията е проведена едновременно в 90 държави в периода от 10 до 23 март 2026 г. При съвместните действия е била прекъсната дейността на около 5700 уебсайта, страници в социални мрежи, канали и автоматизирани ботове, използвани за маркетинг и продажба на незаконни лекарства.

По данни на Интерпол са иззети близо 6,5 милиона дози фалшиви или непроверени лекарства, а стойността на конфискуваните медикаменти надхвърля 15,5 милиона долара. Арестувани са близо 270 души, а 66 престъпни групи, занимавали се с производство и разпространение на некачествени медицински продукти, са неутрализирани.

Сред най-сериозните случаи министърът открои разкритата нелегална фабрика за производство на лекарства в България, където са били открити и иззети милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти.

В отговор на журналистически въпрос Дечев потвърди, че миналата седмица е имало заседание на междуведомствената комисия, която взема решения за държавната охрана на определени лица.

"МВР през тези два месеца и половина показа, че може да работи смело, че не се страхува, че работи съобразно закона, че е безкомпромисно и не проявява двойни стандарти", заяви той.

По отношение на наследството, което оставя на следващия вътрешен министър, Дечев посочи, че за краткия период на управление са били решавани сложни и трудни задачи и са постигнати значителни успехи. Той подчерта, че целите на служебното правителство не могат да се сравняват с тези на редовен кабинет с парламентарна подкрепа и четиригодишен мандат, но въпреки това екипът му е работил ефективно и с ясни резултати.

