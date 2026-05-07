ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Специални части спасиха “заложници” във Варна (СНИМКИ и ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
Чете се за: 01:02 мин.
Регионални
В учението се включиха екипи на МВР, Военноморските сили и Военна полиция

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Специални части атакуваха плавателен съд и морската гара във Варна, за да спасят близо 30 заложници от плен на терористи. В учението се включиха екипи на МВР, Военноморските сили и Военна полиция.

По сценарий заложниците – чужди туристи, бяха пленени на плавателен съд, след което прехвърлени в Морска гара. Четиримата терористи поискаха откуп от 3 милиона долара, а също да бъдат откарани до летището, за да избягат.

Освен това лошите поискаха двама техни приятели да бъдат освободени от затвора.

След бърза координация на институциите, преговори и атака на спецчасти от хеликоптер и бързоходни лодки, заложническата криза беше успешно разрешена.

"Целта на подобен тип учения е да синхронизираме действията си, сценарият е реален", каза директорът на варненската полиция Цветан Пировски.

#разиграване #освободени заложници #сценарий #учение #специални части #Варна

