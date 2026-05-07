Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България"

Виктор Борисов
Всичко от автора
Чете се за: 03:45 мин.
БНТ ще излъчи на живо връчването на мандата от президента Илияна Йотова

Конституционната процедура за съставяне на редовно правителство е на финалната права. Президентът Илияна Йотова ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила – „Прогресивна България“, след като вече проведе консултации с партиите от 52-рия парламент. Това ще стане днес в 17:00 часа в президентството.

БНТ ще излъчи на живо връчването на мандата. Заявката на формацията е да отидат на „Дондуков” 2 с готов състав на правителство. От първата политическа сила вече обявиха, че начело на новия редовен кабинет ще застане Румен Радев. Очаква се утре парламентът да одобри 107-ото българско правителство, а то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.

След по-малко от 5 часа Илияна Йотова ще връчи първият проучвателен мандат на "Прогресивна България" за съставяне на правителството, като заявката е той да бъде върнат веднага изпълнен. През последните дни много спекулации се завъртяха относно имената и състава на Министерския съвет.

Най-вероятно министър-председател ще бъде и председателът на "Прогресивна България", а именно Румен Радев. Очаква се да има най-малко двама вицепремиери, но може и да са повече. Става въпрос за Иван Демерджиев и Гълъб Донев, като и двамата ще са министри на вътрешните работи и на финансите съответно.

Очаква се доскорошният заместник-кмет на столичната община Иван Василев също да влезе в Министерския съвет и по-точно в Министерството на електронното управление.

Най-вероятно две министерства ще бъдат сляти, това на икономиката и това на иновациите и новоно министерство ще бъде оглавено от Александър Пулев.

Кирил Темелков пък е спрягано име за Министерство на енергетиката, но там също могат да настъпят промени.

Димитър Стоянов от предишни служебни кабинети на Румен Радев отново ще бъде начело на Министерството на отбраната.

И още министри, които досега са били в кабинети на Румен Радев, се очакват в новият състав на Министерския съвет.

Това ще бъдат Росица Карамфилова като министър на околната среда, Иван Шишков като министър на регионалното развитие. Най-вероятно и Красимира Стоянова отново ще е транспортен министър, като за това място се спряга и доскорошният шеф на Национална компания "Железопътна инфраструктура" Нели Андреева.

Министър на здравеопазването се очаква да е доктор Асен Меджидиев, а пък Илин Димитров да е на туризма, Димитър Здравков, който доскоро беше съветник на президента Румен Радев по образователните теми да оглави министерството на образованието.

Много лица от спортните среди има в редиците на "Прогресивна България", едно от тях се очаква да оглави и спортното министерство.

"По света и у нас" научи е, че преди броени минути е бил финализиран състава на Министерския съвет, но само четирима души знаят кои са точните имена в този списък. Очакваме да ги научим точно в 17.00 часа.

Вижте в прякото включване на Виктор Борисов

