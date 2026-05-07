БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Роберто Карлош: Стоичков беше един от моите идоли

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Български футбол
Запази

Бразилецът се изказа ласкаво за помощника на Хулио Веласкес в Левски - Фернандо Гаспар Лаборие.

Роберто Карлош
Снимка: БГНЕС
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Легендарният бразилски защитник Роберто Карлош е на посещение в България. Бившият футболист на Реал Мадрид е в страната заради спонсорско събитие.

„Много се радвам да бъда тук, в България. Не за първи път съм в страната. Съпругът на моята дъщеря играе в България", започна Карлош.

Бразилецът се изказа ласкаво и за помощника на Хулио Веласкес в Левски - Фернандо Гаспар Лаборие. Двамата са работили заедно в Реал.

„Един от моите учители. Голяма личност, много добър треньор. Психика на победител, един треньор, който обича футбола. Изключително интелигентен. Много се радвам за него за това, че е тук. Пожелавам му всичко най-добро. Ако говорите с него, пратете му поздрави и прегръдки", каза бившият защитник.

Карлош се върна към престоя си в Интер, когато треньор там бе английският специалист Рой Ходжсън. За него обаче световната титла с Бразилия през 2002 година остава най-ценният трофей в колекцията.

„Това е най-специалната титла. Помня, когато слязохме на летището в Рио - хората плачеха от радост. Велик момент. Най-трудният ни мач беше с Белгия. Изключително добър тактически тим, който ни затрудни много. Но ние имахме победители в състава - Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо", сподели още бразилецът.

Роберто Карлош бе запитан и за легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков. Той призна, че Камата е един от идолите му.

„Със сигурност Христо Стоичков е с по-добър ляв крак от моя. Той беше по-различен футболист със своите голове и асистенции. Изключителен. Един от моите идоли, страхотен наистина“, добави Карлош.

#Роберто Карлош #христо стоичков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
1
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора
2
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на...
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията
3
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради...
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА - Георги Глушков
4
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА -...
Общо 8 са вече случаите на хантавирус на луксозния круизен кораб "Хондиус"
5
Общо 8 са вече случаите на хантавирус на луксозния круизен кораб...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
6
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
3
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
4
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
5
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
6
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...

Още от: Футбол

Славия удари Септември с човек повече и затвърди мястото си в топ 10
Славия удари Септември с човек повече и затвърди мястото си в топ 10
Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на финал в Шампионската лига Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на финал в Шампионската лига
Чете се за: 05:50 мин.
Левски разпродаде билетите за мача с Лудогорец за броени минути Левски разпродаде билетите за мача с Лудогорец за броени минути
Чете се за: 01:30 мин.
Владимир Гаджев: Не вярвам в случайностите, съдбата си знае работата Владимир Гаджев: Не вярвам в случайностите, съдбата си знае работата
Чете се за: 02:07 мин.
Ръководители, играчи, легенди на Левски и фенове почетоха Георги Аспарухов по повод 83 години от рождението му Ръководители, играчи, легенди на Левски и фенове почетоха Георги Аспарухов по повод 83 години от рождението му
Чете се за: 01:30 мин.
Хиляди изпълниха улиците на Милано, за да отпразнуват титлата на Интер Хиляди изпълниха улиците на Милано, за да отпразнуват титлата на Интер
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в София
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в София
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Андрей Гюров към министрите: Като истински спартанци не се спряхте и не се огънахте Андрей Гюров към министрите: Като истински спартанци не се спряхте и не се огънахте
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България" Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
В Деня на радиото и телевизията: БНТ е с най-високо доверие сред...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Оставиха в ареста жената, която намушка четирима души във Варна
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Руски дронове се разбиха в Латвия рано тази сутрин
Чете се за: 04:12 мин.
По света
В деня на радиото и телевизията: СЕМ отвори врати за посетители
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ