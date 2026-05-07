Роберто Карлош: Стоичков беше един от моите идоли

Легендарният бразилски защитник Роберто Карлош е на посещение в България. Бившият футболист на Реал Мадрид е в страната заради спонсорско събитие.

„Много се радвам да бъда тук, в България. Не за първи път съм в страната. Съпругът на моята дъщеря играе в България", започна Карлош.

Бразилецът се изказа ласкаво и за помощника на Хулио Веласкес в Левски - Фернандо Гаспар Лаборие. Двамата са работили заедно в Реал.

„Един от моите учители. Голяма личност, много добър треньор. Психика на победител, един треньор, който обича футбола. Изключително интелигентен. Много се радвам за него за това, че е тук. Пожелавам му всичко най-добро. Ако говорите с него, пратете му поздрави и прегръдки", каза бившият защитник.

Карлош се върна към престоя си в Интер, когато треньор там бе английският специалист Рой Ходжсън. За него обаче световната титла с Бразилия през 2002 година остава най-ценният трофей в колекцията.

„Това е най-специалната титла. Помня, когато слязохме на летището в Рио - хората плачеха от радост. Велик момент. Най-трудният ни мач беше с Белгия. Изключително добър тактически тим, който ни затрудни много. Но ние имахме победители в състава - Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо", сподели още бразилецът.

Роберто Карлош бе запитан и за легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков. Той призна, че Камата е един от идолите му.