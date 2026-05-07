Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета

По искане на "Прогресивна България" беше изслушан служебният финансов министър Георги Клисурски. Депутатите поискаха да разберат - какво е реалното състояние на бюджета и дали трябва да се гасят, по думите им, финансови пожари. Клисурски определи състоянието на държавните пари като адекватно.

Финансовият министър изтъкна, че депутатите не трябва да забравят, че държавата в момента действа в период на удължителен бюджет. Това, което обаче води до увеличаване на дефицита с увеличените разходи за заплати спрямо от 2025-та година. Той призна, че към края на април дефицитът е 1,7 милиарда евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт на страната. Това обаче не се дължи на държавния бюджет, а на бюджетите на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване и на общините.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Състоянието на финансите е адекватно, взимайки предвид състоянието, в което се намираме, а именно, работи се с удължителен бюджет. Най-важно ще бъде приемането на бюджета за 2026 година, което ще покаже реално как ще завърши годината и как ще еволюират държавните финанси. Размерът на фискалният резерв е 6,8 млрд. евро, бих казал, че като сравним с предишни години това е едно високо ниво, тоест пари в държавата към момента има. Приходите нарастват с двуцифрен ръст спрямо миналата година. Успяхме това което зависи от МС, държавният бюджет да бъде нула на нула за месеца, но в НОИ, Здравната каса и общините е натрупан дефицит допълнителен за април в размер на 220 млн. евро."

Приходите до април растат с 11%. Министърът изтъкна също така, че се налага да бъдат направени 89% от разходите по ПВУ - Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като до края на 2025-та са били разплатени едва 11 на 100.

