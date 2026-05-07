Руски дронове се разбиха в Латвия рано тази сутрин

Два дрона навлязоха в Латвия от Русия и се разбиха, съобщи латвийската армия. Един от дроновете е паднал в съоръжение за съхранение на нефт в град Резекне, на около 40 км от руската граница. Избухнал е пожар, който е изгаснал, преди пожарникарите да дойдат на място. Училищата в града днес остават затворени. Местонахождението на другия дрон все още не е открито.

Русия предупреди с нови удари по Киев, ако Украйна наруши честванията за Деня на победата на 9 май и изпрати нота до чуждестранните дипломатически представителства в украинската столица.

Малко след 4.00 часа тази сутрин до жителите на три погранични латвийски града е изпратено предупреждение за въздушна заплаха. Военно-въздушните сили на Латвия засичат чуждестранни безпилотни летателни апарати, навлезли във въздушното пространство на страната от Русия.

Хората са призовани да потърсят убежище и да затворят прозорците и вратите си. Ако забележат ниско летящ, подозрителен или опасен обект, да не се приближават към него и да се обадят на телефон 112.

Руската армия продължава атаките си срещу Украйна, въпреки призивите за прекратяване на огъня. Русия е предупредила дипломатическите мисии да осигурят евакуация на персонала и гражданите си от Киев в случай на масиран удар от страна на Москва. В нота, адресирана до дипломатическия корпус, руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украйна наруши тържествата на 9 май в Москва.

Мария Захарова, говорител на руското външно министерство: "На 4 май по време на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван лидерът на киевския режим Зеленски направи агресивни и заплашителни изявления за планове за саботиране на тържествата за Деня на победата в Москва чрез терористични актове. По същото време на място бяха представители на няколко държави от ЕС и никой от тях не го възпря."

В изказването си в Ереван Зеленски отбеляза, че за първи път от много години на парада в Москва няма да има военна техника, което, по думите му, показва, че Русия се страхува да не прелетят дронове над Червения площад. Във вечерното си обръщение снощи украинският президент подчерта, че Русия е игнорирала украинското предложение за пълно прекратяване на огъня.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Виждаме, че Русия отговори на предложението ни единствено с нови удари. Практически на всеки час получаваме съобщения за атаки в различни региони. В зависимост от ситуацията ние също ще определим напълно оправдан отговор. Украйна е готова да работи за мира и се стреми към достоен край на тази война. Русия стигна до там, че дори основният им парад зависи от нас."

Москва обяви примирие от 8 до 9 май заради честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад, а Киев отговори с предложение за прекратяване на военните действия по-рано - от 6 май.

Същевременно стана ясно, че американският специален пратеник Стив Уиткоф ще се срещне по-късно тази седмица в Маями със секретаря на украинския Национален съвет за сигурност Рустем Умеров.