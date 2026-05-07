Родители недоволни от отлагането на първото класиране за детски градини и ясли в София

Проблемът с местата в детските градини и ясли в София и отлагането на първото класиране с две седмици отново предизвика притеснение у родителите.

Столична община удължи срока за първо класиране в детските градини и ясли с две седмици, въпреки че по първоначални данни то трябваше да стане ясно утре, на 8 май. Причината е, че се чака решение на Върховния административен съд. А до това се стигна след като 4 дни преди да бъде задействана процедурата за кандидатстване тази година от Столични общински съвет бяха променени някои от критериите за кандидатстване. И един от тях е точката за уседналост, която събужда и сега голяма полемика сред кандидатстващите родители. Съгласно новите правила, които бяха приети броени дни преди обявяването на датата за кандидатстване, родителите, които са с настоящ и с постоянен адрес, стават равнопоставени.

Това решение обжалвано, беше заведено дело, Административен съд в София се произнесе и отмени част от промените в новата наредба за кандидатстване, сред които и именно тази точка за уседналост. Но Столичен общински съвет обжалва това решение и обстановката доведе до притеснение сред родителите:

Бернарда Бериано, родител: "Вижте, аз притеснение даже не бих го нарекла. Тук не съм да оспорвам кои критерии са по-добри - предишните или настоящите. За мен основният проблем е, че не можеш да променяш критерии четири дни преди да се отвори системата за основното майско класиране. Това е несериозно, това създава подобен тип ситуации. Това трябваше да се случи тази година за следващото класиране. Не е нормално да променяш критериите общо взето когато започне класирането. Това е моето мнение и това е моя бунт. Че всичко се прави със закъснение, всичко се прави следварително, това не е нормално. " Моника Василева, родител: "Според мен няма решение на този казус, така или иначе. За това ще подкрепя дамата до мен и ще кажа, че просто моментът не беше подходящ. Както изместиха точката за ясла за следващата година, така би следвало да бяха направили и с тези критерии. Реално това трябваше да се направи за следващата година, за да може да се избегне варианта, ако, както в случая някой обжалва, да имат време за реакция и родителите да не се притеснят и да седят малко във въздуха, защото така се получи накрая. Много деца ще останат извън системата, както всяка година." Зорница Трифонова, "Асоциация Родители": "Родителите всяка година са поставени пред много тежка ситуация, когато трябва детето им да бъде прието в ясла или в детска градина. Основният проблем е това, че няма места за всички деца, които имат желание. И този проблем няма да се разреши само със строителство на нови градини, защото темпото с което се строи не може да осигури тази възможност."

Трифонова припомни предложение на асоциацията още от 2011 година за публично-частно партньорство, за насърчаване на родителските кооперативи, създаване на малки групи деца, които са до 10 деца, с 2-ма възпитатели по примера на Виена.

Зорница Трифонова, Асоциация "Родители": "Не всеки има възможност да си позволи частна услуга. Ако се осигури подкрепа от страна на държавата за това, подобни инициативи да бъдат точно под формата на публично-частно партньорство, или всички родители, които имат желание да избират различни форми за своите деца, да могат да се възползват от компенсациите, които се предлагат, по този начин ще намали натиска върху системата. От там може да се работи за качество и за осигуряване на по-добра услуга за всички деца, защото препълнените групи от деца, това също е изключително неприятно и за детето, и за родителя, за учителите също, които работят там, защото всички сме наясно, че едни малки деца имат нужда от индивидуално внимание, имат нужда от това да бъде обърнато внимание върху техните нужди, а когато те са в група 24-30 деца и понякога нагоре."

