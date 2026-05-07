Димитър Николов: Джиро д'Италия е празник на спорта

bnt avatar logo от БНТ
Бургас "диша" с цветовете на състезанието, сподели градоначалникът.

Малко повече от 24 часа остават до официалното начало на Джиро д'Италия в България (стартът ще бъде даден в Несебър). Снощи в Бургас бе официалното представяне на състезателите. Близо от 200 колоездачи от 23 отбора се срещнаха за първи път с българската публика и бяха бурно аплодирани в Летния театър в Бургас.

Пред БНТ подробности за емоциите от морския град разказа кметът на Бургас Димитър Николов.

„Бургас е готов. Мисля, че се справихме успешно. От днес започва и затварянето на основните улици и трасета. Малко ще бъде дискомфортно на моите съграждани, но забелязвам, че днес има доста туристи, които пътуват към Бургас, включително и с кемпери, с микробуси. Самолети кацат в Бургас и се надявам да стане един празник на спорта, защото това е уникално събитие. За първи път се случва в нашия град. Едва ли някога пак ще се случи в Бургас. Вчера говорихме с големите екипи на световни медии. Те идват с техника, с която отразяват и Формула 1. Толкова голямо значение за световния спорт е Джиро д'Италия. Надявам се и гостите на града останат с прекрасни впечатления“, сподели градоначалникът на Бургас.

Представяне на отборите в Джиро д'Италия 2026 (ГАЛЕРИЯ)

Николов каза и какви са били основните изисквания на организаторите към Бургас.

„Основната отговорност се падна върху нас, защото две от трасетата преминават през Бургас – преминаването по посока Созопол и обратно към финала в града. Имаше доста детайли, стриктни, с които ние се съобразихме изцяло, включително не само с преасфалтиране, маркировка, допълнително по отношение на зелената система. Включително и много хора от града се включиха, много собственици на заведения, магазини, украсиха с подходящите цветове, розовия цвят, своите заведения и търговски обекти и се почувства оживление в града и изключително много позитивно настроение се вля“, добави Николов.

Кметът на Бургас похвали и своя екип, който през последните седмици положи огромни усилия за провеждането на първите етапи от колоездачното състезание.

„Оказва се, че ние сме най-източната точка на провежда на Джиро д‘Италия. По-голямата част никога не са били в България и в Бургас. Изненадаха се на качеството на инфраструктура, на отношението. Екипът ни се справи блестящо, защото за нас това е огромна предизвикателство и мисля, че е супер важно да представим лицето на България, защото трябва да имаме и по-голямо самочувствие, че сме днес на европейски град, европейска държава и сме подходящи и с възможности да изпълним изисканията на такъв международен форум“, добави Николов.

Цялото интервю на Борил Гочев с Димитър Николов вижте във видеото!

