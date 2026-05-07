Без открити мини, но повече дронове: Военноморските сили засилват контрола в Черно море

У нас
Снимка: БТА
Тази година ще е важна за модернизацията на Военноморските сили. Флотът ще попълни флотилията си с нова бойна фрегата, а скоро ще бъде подписан и меморандум за придобиване на седем кораба от типа "Минен ловец". Те са предоставени безплатно от Белгия и Нидерландия, а първият се очаква да пристигне тази година.

Заради продължаваща война в Украйна, минните ловци са необходими за откриването и обезвреждането на плаващи боеприпаси в Черно море. Има ли унищожени мини през тази година в българските води и как флотът се спря със своите задачи в условия на трудна геополитическа обстановка - каква е равносметката?

Изминалата година е била трудна за Военноморските сили заради продължаващата война в Украйна, която обхваща и определени зони в Черно море. През тази година обаче не са открити плаващи мини в българските води.

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили: „Но за сметка на това се увеличи броят на дроновете, които морето изхвърли по брега. А тези, които бяха близо до нашите брегове, се наложи да унищожим. Естествено опасността от мините не е преминала и ние правим всичко възможно, за да се чувстват хората, ползващи морето в безопасност. Затова нашите кораби и вертолети непрекъснато водят наблюдение, обследват морските пространства и реагират на всеки получен сигнал за миноподобен обект."

Борбата с мините е сложна дейност, която изисква добре обучени екипи и специализирана техника. През последните години за нуждите на флота са закупени подводни дронове за обследване на морското дъно с цел търсене и откриване на плаващи боеприпаси. Дронове от този тип могат да бъдат потопени до 1000 метра. Разполагат със сензор за измерване на хидрографски данни. Подводният апарат може да засече мина, но няма способност да я обезвреди.

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили: „Ние се превъоръжаваме и се стремим да бъдем в крак със съвременните тенденции както по търсенето, така и по унищожаването на мините."

Старши лейтенант Пламена Георгиева е сред младите кадри на флота. Управлява безпилотна противоминна система, която се спуска на 100 метра дълбочина и заснема морското дъно.

Старши лейтенант Пламена Георгиева: „Доста обекти се намират. За момента по-малко мини, но повече са миноподобни. Но успяваме да се справим със зададени задачи успешно към този момент."

Водолазите във флота работят със съвременно оборудване за унищожаване на морски мини и невзривени боеприпаси. За откриване на дънни мини пък се използва подводен сонар.

Матрос Калоян Димитров: „Цялото оборудване, което ползваме е немагнитно, специфично, концентрирано за унищожаването на морски мини. Това е ребридър. Немагнитен е, което позволява безопасното приближаване до мина, ако тя случайно се окаже магнитна, да не бъде задействана от стандартните бутилки стоманени или алуминиеви. Ножът е по принцип се шегуваме с децата, че се борим с акули. Не се борим с акули. Изцяло се ползва, ако водолазът се заплете в мрежа.“

След откриването им, дънните мини или торпеда се изваждат от морското дъно на повърхността чрез система, която включва парашут и кислородни бутилки.

Матрос Даниел Ковачев: „Бутилките се захващат за самия парашут, сваля се долу във водата. Той работи чрез електрическа система, която се вкарва с кабел. Слизат долу водолазите, закачат я към самата мина или торпедо и излизат на повърхността. Качват се на лодката, отдалечаваме се на безопасно разстояние, понеже може самата мина да е активна и опасна при самото вадене. Отдалечаваме се и със спусък се задейства и се пуска въздухът вътре в самия парашут. Вади се на повърхността."

Увеличава се и броят на младите хора, които желаят да служат във флота.

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили: "Има повишен интерес определено към морските специалности. Това дава надежда, че скоро време ще има млади хора, които да се влеят в редиците на Военноморските сили и да подновят кръвта на флота, както се казва."

Командирът на флота оправи пожелание към военнослужещите по случай празника на българската армия.

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили: „За Деня на храбростта и българската армия искам да пожелая преди всичко на военнослужещите и техните семейства да са живи и здрави. Нашата работа е такава, че тя се вижда, едва тогава, когато настъпи криза и настъпят тежки дни. Надявам се искрено да не се налага да показваме на практика във военна обстановка, това което можем."

Очаква се през лятото във флотилията на Военноморските сили да влезе новият боен кораб, който беше построен у нас.

#засилват контрола #военоморските сили #в Черно море #6 май

