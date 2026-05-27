Гонката в Бургас: Шофьорът на нелегални мигранти се оказа без книжка

Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, който при опит да избяга от полицията катастрофира зрелищно край подлез в Бургас. В автомобила бяха открити трима нелегални мигранти, а след издирване водачът беше задържан в Пловдив. Действията на каналджията напомниха за трагичния случай от 2022 година, при който загинаха двама полицаи след преследване на автобус с нелегални мигранти.

От Районната прокуратура в Бургас посочиха, че има сходства между двата случая. Срещу младежа е повдигнато обвинение за подпомагане на нелегални мигранти.

„Действително е осъществил състава на престъпление, а именно за това, че противозаконно е подпомогнал повече от едно лице – а именно три лица, самоопределили се като марокански граждани, да преминат или да пребивават през територията на страната в нарушение на закона“, обясни ръководителят на Районната прокуратура в Бургас Мария Маркова.

За това престъпление законът предвижда наказание от 2 до 10 години затвор и глоба между 5 и 20 хиляди лева.

Разследването е установило още, че обвиняемият е шофирал без книжка.

„Интересните факти, които се установяват във хода на разследването до настоящия момент, е именно, че лицето е неправоспособен водач“, посочи Маркова.

По данни на прокуратурата той не е спрял на полицейски сигнал, след което е започнало преследване, завършило с катастрофа.

„Лицето е било в пряко неподчинение срещу органите на властта, като не е спряло на стоп-палка, в резултат на което е последвала гонка и е настъпило пътно-транспортното произшествие“, каза още тя.

От свидетелските показания става ясно, че мигрантите са били качени в района на южната граница. Според прокуратурата схемата за трафик е организирана чрез социални мрежи и приложения за комуникация. Разследващите смятат, че по време на курса шофьорът е получавал инструкции по телефона.

„Предполага се, но към момента се установяват и тези факти, лицето да е извършвало непрекъснато контакт с лицата, които са го насочвали в какво движение, в каква посока и от коя точка до коя точка да пристигне.“

Тримата мигранти са пострадали при катастрофата, но състоянието им е стабилно.

Очаква се съдът да разгледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.