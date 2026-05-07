Кукленият театър в Пловдив с нов подход - зрителят сам определя цената на билета

В условията на финансова криза, породена от липсата на бюджет, театри, опери и независими трупи са изправени пред растящи разходи за продукция, ограничени ресурси и необходимостта да запазят достъпа на публиката до култура. В тази ситуация някои от водещите културни институции в Пловдив търсят нови, понякога нестандартни решения – както в начина на финансиране, така и в политиката към зрителите.

Кукленият театър в Пловдив въвежда нестандартен модел – зрителят сам определя цената на билета за детските спектакли през уикендите. Идеята е едновременно социален жест и търсене на по-близка връзка с публиката.

Петър Влайков, директор на Държавен куклен театър - Пловдив: "Ние предлагаме зрителят сам да определя цената на своето театрално преживяване. Това е нестандартен подход, но ние имаме доверие в нашата публика. Ние не смъкваме цената на билета, а даваме възможност дори да повишим средната цена."

Минималната стойност на билета е 4 евро, при досегашна средна цена от 5,50 евро. Още в първите дни от инициативата се отчита интерес и дори по-висока средна цена на закупените билети.

Петър Влайков, директор на Държавен куклен театър - Пловдив: "Гражданите, които могат да си позволят една по-висока цена на билет, могат пък да попълнят дефицита в семейния бюджет на не толкова платежоспособни жители на града."

В Операта в Пловдив подобен подход е трудно приложим заради високата себестойност на продукциите.

Диан Чобанов, директор на Държавна опера - Пловдив: "Имаме пет различни ценови категории, които позволяват достъп на различни слоеве на обществото."

В условията на ограничено финансиране културните институции са принудени да пренареждат приоритетите си, като най-силно засегнато остава създаването на нова продукция.

Диан Чобанов, директор на Държавна опера - Пловдив: "За 2026 г. Опера Пловдив има само едно производство, всичко останало е копродукция."

Очакванията към новото правителство са не само за по-голям бюджет, но и за реформи в начина, по който се финансират културните институции.