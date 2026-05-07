На места в Западна и Централна България ще превали и прегърми

Днес значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми.

Над Източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Минимални температури ще бъдат между 7° и 12°, за София – около 9°. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, за София – 21° - 22°.

По Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 16°. Температурата на морската вода е 13° - 14°.

В планините ще бъде предимно облачно. В следобедните часове в масивите от западната половина от страната на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.

През следващите дни ще се развива купесто-дъждовна облачност и в часовете около и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, в петък и събота главно в Западна и Централна България, а в неделя и в източните райони.

В петък ще е почти тихо, а през почивните дни със слаб вятър от север-северозапад. В по-голямата част от страната минималните температури ще са между 10° и 15°, а максималните – между 20° и 25°.