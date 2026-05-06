Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Очаквания за състава и политиката на новия кабинет преди връчването на първия мандат

Утре президентът Илияна Йотова ще върчи първия проучвателен мандат за съставене на правителство. В 17.00 часа в сградата на "Дондуков" 2 ще пристигне номинираният за премиер от най-голямата парламентарна партия "Прогресивна България" Румен Радев.

Часове преди да научим дали той ще го върне изпълнен със стурктура и състав на правителството - какви бяха и коментарите на част от политическите сили.

Иван Ангелов, "Прогресивна България": "Ще продължим усилията си за реформа в съдебната система, във ВСС, в избора на нов главен прокурор. Имаме план. Имаме информация и ще предприемем всички мерки в кратки скорове да бъдат овладяни инфлационите процеси и галопирането на цените."

Георг Георгиев, ГЕРБ - СДС: "Надявам се на нов тон, на нов начин на правене на политика. Ако се изпълни пожеланието за край на политическата криза и управляващите, и ние като конструктивна опозиция, трябва да бъдем на местата си. За да отговорим на очакванията на нашите избиратели."

Божидар Божанов, "Демократична България": "Ще следим правителство да не се отклонява от този мандат, който му дадоха българите граждани за демонтаж на модела."

Ивайло Мирчев, "Демократична България": "Ще бъдем и остри ако някой си представя,че моделът не трябва да бъде демонтиран".

Николай Денков, "Продължаваме промяната": "ПП ще подкрепяме всичко, което е разумно, което помага за развитието на държавата - независимо от това кой го е предложил. И ще критикуваме всичко, което според нас пречи за това развитие."

