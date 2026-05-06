България отбеляза Гергьовден - Деня на храбростта и празник на българската армия

Николай Минков от Николай Минков
Чете се за: 03:45 мин.
За първи път своята премиера направиха най-новите ни изтребители F-16 Block-70

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Честит ден на храбростта и на Българската армия. Началото на тържествата бе дадено в София с празничен водосвет.

Честит празник на Храбростта и на Българската армия. Тази година военен парад и преминаване на механизирана колона от бойни машини нямаше.

Причината - липсата на редовен държавен бюджет и заделени за целта средства, обясни служебният министър Запрянов. За сметка на това столичани и гостите на София видях демонстрация на ВВС.

За първи път в родното небе своята премиера направиха и най-новите ни изтребители F-16 Block-70. Традиционният празничен водосвет отслужи патриарх Даниил, а почетният строй прие президентът Илияна Йотова. Празникът бе отбелязан и с 20 оръдейни салюта и завърши с полагане на венци пред паметника на Незнайния войн.

"Много обичам този празник и искам като голям да стана военен.

Всички българи трябва да се гордеят с този празник. Един от най-големите празници на България.

Един свят празник за България. Ден на храбростта и на българската армия.

Честит празник на всички във военни униформи, заслужавате го този празник, пазите родината.

Уча във Военната академия и искам един ден да съм част от тях."

Вертолет Кугър с националния флаг, съпроводен от два транспортни хеликоптера Ми-17 дадоха началото на тържествата в столицата.

Президентът Илияна Йотова прие почетния гвардейски строй и поздрави представителните части на четирите вида въоръжени сили- Сухопътни, Военноморски, ВСС и сили за специални операции.

Илияна Йотова, президент на Р България: "Очакванията на цялото българско общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят, скъпи сънародници, и държавата трябва да изпълни своят дълг, своят дълг към своята армия. Нека свети Георги Победоносец закриля любимото ни отечество. Да живее България. Чести празник!"

Празничният водосвет на бойните знамена и знамената светини отслужи българският патриарх Даниил.

Венци пред вечния огън положиха президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, служебният премиер Андрей Гюров, военният министър Атанас Запрянов.

Министърът на отбраната поздрави всички военни и заяви, че оставя едно добро наследство на своя приемник.

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната:"Оставам му една добра основа с положителни спъпки в окомплектоването на въоръжените сили с личен състав, за да решаваме недокомплекта. Положени основи на модернизация. Готови договори по инициативата SAFE за оперативно и заемно спроазумение, които трябва вече редовното правителство да приеме."

Кулминацията на церемонията бе оставена за ВВС. Първо прелетяха двойка транспортни самолети Спартан, след тях преминаха тройка щурмови бомбардировачи Су-25. Своята премиера направиха най-новите ни изтребители F-16 Block-70. Въздушната демонстрация завърши с прелитане на три МиГ- 29 на форсаж.

1200 деца-гвардейци от цялата страна се включиха в честванията за Гергьовден в столицата
В Русе честваха 6 май пред паметник, съграден от герои
Андрей Гюров: Днес е ден на смелите воини. На мъжете и жените, които по своя воля стават щит на българите и българското
Мисията за наблюдение на изборите - взети са адекватни мерки за защита на честността на вота
Създава се национална информационна база данни за онкологичните заболявания
Бургас чества Гергьовден и Деня на храбростта
