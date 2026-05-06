Ще бъде ли постигнат скоро пробив в преговорите между Иран и САЩ?

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран може да приключи със сделка и предупреди, че ако няма споразумение ще последват по-мощни бомбардировки.

Вашингтон очаква отговора на Техеран на новото американско предложение за прекратяване на огъня. Според сайта Axios Съединените щати и Иран са близо до сключването на меморандум за прекратяване на войната.

Пакистански източници съобщават, че още следващата седмица може да се проведе нов кръг от преговори между Техеран и Вашингтон. Тръмп обяви и пауза за "Проект свобода".

Операцията, която трябваше да възстанови корабоплаването по морския път беше в сила по-малко от 48 часа. Около 22 хиляди моряци и почти 2 хиляди кораба са блокирани в района на Ормузкия проток.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако Иран се съгласи да изпълни договореното, което може би е твърде смело предположение, тогава станалата вече легендарна операция "Епична ярост" ще приключи и изключително ефективната блокада ще позволи Ормузкият проток да бъде ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ, включително за Иран. Ако не се съгласят, започват бомбардировки, и което ще е жалко, много по-мащабни и интензивни отпреди."





