Димитър Илиев: България ще бъде световната столица на колездането

от БНТ , Репортер: Борил Гочев
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Министърът на младежта и спорта благодари на организационния комитет, ангажиран с подготовката на Джиро д'Италия в България.

димитър илиев
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев е изключително радостен от факта, че елитът на колоезденето е в България, за да вземе участие в Колоездачната обиколка на Италия, която започва в България.

Бившият автомобилен състезател сподели впечатленията си от трасето.

"Джиро д'Италия е събитие от типа на Формула 1 или на MotoGP Отсечката "Стара река" сега се кара от тези колоездачи и аз минах през нея. Все още помня доста от завоите и мисля, че тя е изключително трудна и технична. Особено за тях ще бъде предизвикателство, когато я карат надолу, тъй като има завои със сложна конфигурация, които се затварят и е хубаво човек да познава добре трасето, за да може да го премине с висока скорост. Това са най-добрите атлети в света. Елитът на колоезденето е събран в България. В следващите дни България ще бъде световната столица на колоезденето. Аз съм изключително щастлив, че имаме този шанс, да бъдем домакини на събитие от такъв голям мащаб, тъй като то ще остане в историята. Ще привлече много млади хора към този красив спорт, който освен всичко е изключително полезен, както за физическото здраве на младите хора, така и за психическото", сподели той в интервю за БНТ.

Според него Джиро д'Италия ще покаже на света, че България може да организира големи спортни събития.

"Вярвам, че сме се справили добре. Ще покажем, че България може да прави големи спортни събития. Изключително важно е за нас, като престиж за нашата нация, защото българите сме гостоприемни хора. Много съм впечатлен от хората, които участват в организацията, искам да използвам случай да им благодаря, защото с такъв ентусиазъм, с такова желание всеки се хвърля, всеки дава най-доброто от себе си. В тези смутни времена, в които живеем, именно спортът е това, което може да обединява и може да събира хората, да дават най-доброто от себе си. Благодаря на всички кметове, на техните екипи, на всички министерства и техните екипи, на всички доброволци, и на целия организационен комитет", допълни Илиев.

Министърът на младежта и спорта апелира шофьорите да бъдат по-внимателни към колоездачите.

"Бих искал да бъдем малко по-толерантни като шофьори, спрямо велосипедистите. Това, което ми прави впечатление е, че някой път изпреварваме колоездачките на прекалено малка дистанция. Това е изключително рисковано за тях самите. Използвам Джиро-то, за да приветствам, да бъдем толерантни като шофьори", завърши министърът.

Вижте цялото интервю във видеото.

