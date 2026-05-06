В деня на армията: Как празнуват в авиобаза „Граф Игнатиево“?

Авиобаза „Граф Игнатиево“ в Пловдив с ключова роля в празничния въздушен парад. В отбелязването на 6 май пилотите направиха демонстрация по въздух на нашата авиация, включваща различни типове бойна и транспортна авиация. Новият български изтребител F-16 също се включи в полетите. Три типа самолети, които са на въоръжение във ВВС излетяха от тук за празничния полет. За пръв път във въздушна демонстрация участваха и три от новите F-16 БОС-70.

Освен тях в небето се подредиха и модернизираните Су-25, както и изтребителите МиГ-29, с които се носи постоянното дежурство по охрана на въздушното ни пространство. Формациите пролетяха на столицата със скорост 600 км. В част на около 300-330 м. височина, водени от три хеликоптера, носещи националния ни трибагреник. А транспортните самолети допълваха авиационната картина. При завръщането на самолетите, тук имаше и тътен от фурсажите на мощните двигатели, и прелитания над полосата на малка височина, и впечатляващо разпускане на формациите.

Полк. Методи Орлов: „Съвсем отговорно мога да заявя, че вече летим много повече. И двата типа самолети летят нормално. Предизвикателства има и с единия, и с другия, но личния състав на базата се справя много добре, така че да можем да осигурим необходимите летателни часове на летците.“

Последните, които се приземиха тук на пистата в трета авиобаза „Граф Игнатиево“, бяха именно трите нови F-16 и F-70.