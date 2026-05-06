Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните знамена, военна авиация прелетя над София

Пред паметника на Незнайния войн бяха осветени бойните знамена по повод Деня на храбростта. Водосветът беше отслужен от Негово Светейшество патриарх Даниил. Освещаването на бойните знамена беше съпроводено с 20 артилерийски салюта и националния химн. Президентът Илияна Йотова за първи път посреща Деня на храбростта като върховен главнокомандващ.

Церемонията в София започна започна с прелитане на „Кугър“, който носеше националния флаг, съпровождан от два хеликоптера МИ-17.

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй, съставен от представителни гвардейски части, облечени в униформите на четирите вида въоръжени сили, военноморски, военновъздушни, сухопътни сили за специални операции, а в строя бяха знамената светини.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Очакванията на цялото българско общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят, скъпи сънародници, и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия. В тези тежки и трудни, опасни времена ние отново разчитаме на вас. Вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ. Нека свети Георги победоносец закриля любимото ни отечество. Да живее България. Чести празник!"

След това Илияна Йотова и официалните лица - служебният премиер Гюров, председателят на парламента Доцова, военният министър, началникът на отбраната кметът на София положиха венци пред Вечния огън. Кулминацията на тазгодишното освещаване на бойните знамена беше прелитането на военновъздушните сили на центъра на София. Празничният въздушен парад започна с прелитане на два военнотранспортни самолета „Спартан“, следвани от формация „Клин“ на щурмовата авиация със Су-25. След това в небето се появиха най-новите попълнения във Военновъздушните сили – F-16 Block 70, а демонстрацията завърши с тройка изтребители МиГ-29.

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов обясни, че тази година военен парад няма, тъй като армията работи в условията на удължено действие на бюджета от миналата година, поради което няма и нужните средства. Той заяви, че оставя едно добро наследство на човекът, който ще го замени на поста.

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Оставам една добра основа с положителни стъпки в окомплектоването на въоръжените сили, личен състав да решаваме недокомплекта. Положени са основи на модернизация. Готови договори по СЕЙФ за оперативно и заемно споразумение, които трябва вече редовното правителство да приеме. Това са дългосрочни и заемни задължения. И да се пребори бюджетът да расте така, както НАТО е реши - до 3.5% през 2035 година."

Много български граждани предпочетоха на днешния празник да дойда в столицата, за да проследят серемонията по освещаването на бойните знамена.

"Много обичам този празник и искам като голям да стана военен."



"Всичко българи трябва да се гордеят с този празник. Един от най-големите празници на България." "Един свят празник за България. Ден на храбростта и на българската армия За българския народ това е традиция и трябва да я почитаме." "Във военни униформи чести празник на всички. Заслужавате го този празник. Пазите родината."

Снимки: Деси Кулелиева

Точно в 12 часа пред сградата на президентството беше извършена и тържествена смяна на почетният караул.

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.