БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Чете се за: 08:17 мин.
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Чете се за: 04:07 мин.
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Чете се за: 04:52 мин.
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните знамена, военна авиация прелетя над София

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Пред паметника на Незнайния войн бяха осветени бойните знамена по повод Деня на храбростта. Водосветът беше отслужен от Негово Светейшество патриарх Даниил. Освещаването на бойните знамена беше съпроводено с 20 артилерийски салюта и националния химн. Президентът Илияна Йотова за първи път посреща Деня на храбростта като върховен главнокомандващ.

Церемонията в София започна започна с прелитане на „Кугър“, който носеше националния флаг, съпровождан от два хеликоптера МИ-17.

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй, съставен от представителни гвардейски части, облечени в униформите на четирите вида въоръжени сили, военноморски, военновъздушни, сухопътни сили за специални операции, а в строя бяха знамената светини.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Очакванията на цялото българско общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят, скъпи сънародници, и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия. В тези тежки и трудни, опасни времена ние отново разчитаме на вас. Вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ. Нека свети Георги победоносец закриля любимото ни отечество. Да живее България. Чести празник!"

След това Илияна Йотова и официалните лица - служебният премиер Гюров, председателят на парламента Доцова, военният министър, началникът на отбраната кметът на София положиха венци пред Вечния огън. Кулминацията на тазгодишното освещаване на бойните знамена беше прелитането на военновъздушните сили на центъра на София. Празничният въздушен парад започна с прелитане на два военнотранспортни самолета „Спартан“, следвани от формация „Клин“ на щурмовата авиация със Су-25. След това в небето се появиха най-новите попълнения във Военновъздушните сили – F-16 Block 70, а демонстрацията завърши с тройка изтребители МиГ-29.

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов обясни, че тази година военен парад няма, тъй като армията работи в условията на удължено действие на бюджета от миналата година, поради което няма и нужните средства. Той заяви, че оставя едно добро наследство на човекът, който ще го замени на поста.

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Оставам една добра основа с положителни стъпки в окомплектоването на въоръжените сили, личен състав да решаваме недокомплекта. Положени са основи на модернизация. Готови договори по СЕЙФ за оперативно и заемно споразумение, които трябва вече редовното правителство да приеме. Това са дългосрочни и заемни задължения. И да се пребори бюджетът да расте така, както НАТО е реши - до 3.5% през 2035 година."

Много български граждани предпочетоха на днешния празник да дойда в столицата, за да проследят серемонията по освещаването на бойните знамена.

"Много обичам този празник и искам като голям да стана военен."

"Всичко българи трябва да се гордеят с този празник. Един от най-големите празници на България."

"Един свят празник за България. Ден на храбростта и на българската армия За българския народ това е традиция и трябва да я почитаме."

"Във военни униформи чести празник на всички. Заслужавате го този празник. Пазите родината."

Снимки: Деси Кулелиева

Точно в 12 часа пред сградата на президентството беше извършена и тържествена смяна на почетният караул.

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.

#6 май #Ден на храбростта #водосвет

Последвайте ни

ТОП 24

Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на "Евровизия"
1
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
2
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност" – кога ще заработи системата?
3
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска...
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
4
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7 май
5
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7...
Митничари на "Гюешево" задържаха контрабандни бездимни тютюневи изделия
6
Митничари на "Гюешево" задържаха контрабандни бездимни...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
4
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
6
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят

Още от: Общество

Почетна смяна на караула в празничния 6 май
Почетна смяна на караула в празничния 6 май
Делян Пеевски: На 6 май отдаваме почит на смелостта и българския дух, празник за всички етноси и религии Делян Пеевски: На 6 май отдаваме почит на смелостта и българския дух, празник за всички етноси и религии
Чете се за: 00:30 мин.
Забравени военни художници оживяват в нова изложба във Военния музей Забравени военни художници оживяват в нова изложба във Военния музей
Чете се за: 02:22 мин.
Тържествено издигане на международните сигнални флагове отбеляза празника на ВМС Тържествено издигане на международните сигнални флагове отбеляза празника на ВМС
Чете се за: 01:00 мин.
Военната авиация като дълг: Може ли да дава криле и в живота? Военната авиация като дълг: Може ли да дава криле и в живота?
Чете се за: 07:10 мин.
Американският пилот майор Джейсън Ройко, който обучава български пилоти Американският пилот майор Джейсън Ройко, който обучава български пилоти
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните знамена, военна авиация прелетя над София
Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент на цялото общество Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент на цялото общество
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да влезем в...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Храмов празник в Шуменци: Гергьовден с литургия, оброк за здраве и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ