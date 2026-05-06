БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Чете се за: 08:17 мин.
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Чете се за: 04:07 мин.
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Чете се за: 04:52 мин.
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Запази

Новото правителство ще работи в много тежък момент и трябва да се справи с редица сериозни предизвикателства, каза Йотова

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще. Това каза в празничното предаване на БНТ "Денят на храбростта - 6 май" президентът на Република България Илияна Йотова. Тя очерта и четири основни приоритета за развитието на въоръжените сили – модернизация, инвестиции в хората, съюзнически отговорности и подобряване на статута на военнослужещите.

Определи армията с висока оценка за ролята ѝ в обществото.

„Вълнението ми е огромно. Виждам армия на дълг, на чест, на славно минало, с приемственост, с традиции и армия с бъдеще. Най-важната дума днес е благодаря. Благодаря за това, че пазят българското знаме и държавност. Смели хора – жени, мъже, момчета, момичета, които са приели най-трудната, най-рисковата професия, дисциплина с много лишения, но знаят защо го правят – родолюбие, отечество, родина и мир.“

На въпрос за развитието на армията в условия на глобални конфликти, Йотова очерта основните приоритети. Тя постави акцент върху модернизацията на въоръжените сили.

„Напоследък много говорим за тактики и стратегии и сякаш хората престанаха да слушат като чуят тази дума. В моите очи трябва да бъдат направени четири неща веднага и спешно. Първо – това е започнатата модернизация на българската армия да продължи. Научихме го по трудния начин. В момента България географски се намира точно между два конфликта. Виждаме, че начинът, по който функционира и е оборудвана армията, не може да продължава напред, така че започналата модернизация трябва да продължи с бързи темпове. На второ място и най-важното – това е инвестицията в хората. Славната българска история показва, че волята на българския войник никога не е победена от съвременно оръжие. Тя е нещо повече, но днес условията изискват нашите войници да бъдат добре подготвени и обучени. На трето място това са нашите съюзнически и национални отговорности. Да, ние сме член на ЕС и НАТО, но силата на един съюз е сбор от силата на всички, които го съставляват. Когато армията ни е силна и боеспособна, ние допринасяме и съюзите да са силни и боеспособни. Това не означава, че нямаме отговорност към защитата на собствената ни национална сигурност. На четвърто място да помислим за това, че хората с униформи са хора. Те имат нужда да имат нормален живот и статут, семействата им да се чувстват добре и да се радват на уважението на българския народ.“

По думите ѝ когато се говори претенциите към българската армия, трябва да се замисляме и дали държавата и институциите са на мястото си и гарантират условията за развитието ѝ.

„Бих искала в мое лице те да видят точно този защитник - на техните права и развитие.“

Йотова акцентира върху това, че България трябва да бъде по-активна в европейските решения, а не просто съгласуваща се страна. Вицепрезидентът коментира и по-широкия въпрос за мястото на ЕС в международната политика.

Йотова коментира енергийната инфраструктура и ролята на страната в региона.

„България се превръща във много важен залог да проработи вертикалният газов коридор.“

По думите ѝ това има стратегическо значение в условията на глобални кризи и пренареждане на енергийните доставки.

„Този газов коридор ще проработи съвсем скоро… България вече не само построи, а започна да прави първите пускови проби на тези три отсечки. Всички казват, ако не е България, този газов коридор не може да съществува.“

Държавният глава коментира, че трябва да се мисли и за още един мост на река Дунав като свързаност с Румъния.

По отношение на външната политика, Илияна Йотова подчерта, че България трябва да изгради по-ясна и уверена външнополитическа линия. Според нея страната често избягва да формулира самостоятелни позиции.

„Тази „да“ политика, с която тръгнахме в началото, отдавна трябваше да сме се разделили с нея. Ако аз съм има претенции към българските правителства, то е защото отивайки в Брюксел, стои се на срещите на върха и няма нито един нюанс в българската позиция. Чакат се 4 или 5 страни те какво са решили.“

Вицепрезидентът Илияна Йотова предупреди, че идващото правителство ще поеме управлението в силно усложнена икономическа и социална среда, която изисква бързи и прагматични решения още от първите дни.

„Ще започнат да управляват в много тежък момент. Ще трябва да направят първо един много сериозен анализ на финансите, които заварват. Много отдавна не ни се е случвало да работим половин година с бюджет от миналата година. При това, нека да припомним, че този бюджет е все още в лева, а ние вече няколко месеца работим с европейската парична единица. Ще трябва да се подпомогнат най-уязвимите, най-бедните хора, да се справят с инфлацията и цените. Това са много тежки предизвикателства.“

Тя подчерта, че не възприема ролята си като даваща преки съвети към изпълнителната власт, но настоя за отговорен подход и диалог с обществото.

„Аз не давам съвети. Действително съм дълбоко убедена, че трябва да има разделени правомощия на институциите, разделение на властите.“

Според нея ключът към успешни реформи е в комуникацията с гражданите и ясното обяснение на политическите решения. Йотова призова бъдещите управляващи към по-голяма откритост и обяснимост на политиките.

„Откровеният разговор с хората бих препоръчала на всеки един министър и на правителството като цяло. Обясняване защо трябва да се вземе едно или друго решение, за какъв период от време ще трябва да го преодолеем. Разбира се и сериозни консултации с професионалисти, когато се вземат решенията. Последните години страдахме най-много от това, че решенията бяха лабораторни и се взимаха в кабинетите. И както виждате, резултатът е на лице.“

За Румен Радев каза, че е човек, който държи на думата си. Подчерта, че президентската институция ще бъде коректив.

„Президентската институция както винаги ще бъде свободна и независима и ще бъде коректив не само на правителството, но и на всички власти...Не само институционален, той може да е секторен, може да е позиция за външна политика, във всяко едно отношение.“

От думите й стана ясно, че служебното правителство добре се е справило с работата си.

„Може би за първи път от много години служебната власт ще предаде кабинетите, ще предаде своята работа на следващата власт без излишна конфронтация.“

От думите ѝ стана ясно, че тя подкрепя да бъде върнато старото положение за подбирането на служебните кабинети.

Вижте цялото интервю с президента Илияна Йотова във видеото.

#Илияна Йотова президент # Гергьовден #6 май #Ден на храбростта

Последвайте ни

ТОП 24

Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на "Евровизия"
1
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
2
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във всички дебати по важните теми
3
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във...
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност" – кога ще заработи системата?
4
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска...
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване
5
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си позволим...
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
6
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
4
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
6
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят

Още от: Политика

Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година
Трайчо Трайков: Осигурени сме с горива, имаме резерви за критичен сценарий Трайчо Трайков: Осигурени сме с горива, имаме резерви за критичен сценарий
Чете се за: 03:07 мин.
Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха президентът Илияна Йотова и политическите сили? (ОБЗОР) Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха президентът Илияна Йотова и политическите сили? (ОБЗОР)
Чете се за: 08:37 мин.
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7 май Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7 май
Чете се за: 02:50 мин.
Ангел Славчев, "Възраждане": Вървим към това държавата да бъде фалирана Ангел Славчев, "Възраждане": Вървим към това държавата да бъде фалирана
Чете се за: 04:20 мин.
"Възраждане" пред президента: България тръгва по дълговата спирала, нужни са разговори за връщане на лева "Възраждане" пред президента: България тръгва по дълговата спирала, нужни са разговори за връщане на лева
Чете се за: 04:27 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на...
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Денят на храбростта: Водосвет на бойните знамена и прелитане на „Кугър“ над София Денят на храбростта: Водосвет на бойните знамена и прелитане на „Кугър“ над София
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент на цялото общество Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент на цялото общество
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да влезем в...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Храмов празник в Шуменци: Гергьовден с литургия, оброк за здраве и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ