Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще

Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще. Това каза в празничното предаване на БНТ "Денят на храбростта - 6 май" президентът на Република България Илияна Йотова. Тя очерта и четири основни приоритета за развитието на въоръжените сили – модернизация, инвестиции в хората, съюзнически отговорности и подобряване на статута на военнослужещите.

Определи армията с висока оценка за ролята ѝ в обществото.

„Вълнението ми е огромно. Виждам армия на дълг, на чест, на славно минало, с приемственост, с традиции и армия с бъдеще. Най-важната дума днес е благодаря. Благодаря за това, че пазят българското знаме и държавност. Смели хора – жени, мъже, момчета, момичета, които са приели най-трудната, най-рисковата професия, дисциплина с много лишения, но знаят защо го правят – родолюбие, отечество, родина и мир.“

На въпрос за развитието на армията в условия на глобални конфликти, Йотова очерта основните приоритети. Тя постави акцент върху модернизацията на въоръжените сили.

„Напоследък много говорим за тактики и стратегии и сякаш хората престанаха да слушат като чуят тази дума. В моите очи трябва да бъдат направени четири неща веднага и спешно. Първо – това е започнатата модернизация на българската армия да продължи. Научихме го по трудния начин. В момента България географски се намира точно между два конфликта. Виждаме, че начинът, по който функционира и е оборудвана армията, не може да продължава напред, така че започналата модернизация трябва да продължи с бързи темпове. На второ място и най-важното – това е инвестицията в хората. Славната българска история показва, че волята на българския войник никога не е победена от съвременно оръжие. Тя е нещо повече, но днес условията изискват нашите войници да бъдат добре подготвени и обучени. На трето място това са нашите съюзнически и национални отговорности. Да, ние сме член на ЕС и НАТО, но силата на един съюз е сбор от силата на всички, които го съставляват. Когато армията ни е силна и боеспособна, ние допринасяме и съюзите да са силни и боеспособни. Това не означава, че нямаме отговорност към защитата на собствената ни национална сигурност. На четвърто място да помислим за това, че хората с униформи са хора. Те имат нужда да имат нормален живот и статут, семействата им да се чувстват добре и да се радват на уважението на българския народ.“

По думите ѝ когато се говори претенциите към българската армия, трябва да се замисляме и дали държавата и институциите са на мястото си и гарантират условията за развитието ѝ.

„Бих искала в мое лице те да видят точно този защитник - на техните права и развитие.“

Йотова акцентира върху това, че България трябва да бъде по-активна в европейските решения, а не просто съгласуваща се страна. Вицепрезидентът коментира и по-широкия въпрос за мястото на ЕС в международната политика.

Йотова коментира енергийната инфраструктура и ролята на страната в региона.

„България се превръща във много важен залог да проработи вертикалният газов коридор.“

По думите ѝ това има стратегическо значение в условията на глобални кризи и пренареждане на енергийните доставки.

„Този газов коридор ще проработи съвсем скоро… България вече не само построи, а започна да прави първите пускови проби на тези три отсечки. Всички казват, ако не е България, този газов коридор не може да съществува.“

Държавният глава коментира, че трябва да се мисли и за още един мост на река Дунав като свързаност с Румъния.

По отношение на външната политика, Илияна Йотова подчерта, че България трябва да изгради по-ясна и уверена външнополитическа линия. Според нея страната често избягва да формулира самостоятелни позиции.

„Тази „да“ политика, с която тръгнахме в началото, отдавна трябваше да сме се разделили с нея. Ако аз съм има претенции към българските правителства, то е защото отивайки в Брюксел, стои се на срещите на върха и няма нито един нюанс в българската позиция. Чакат се 4 или 5 страни те какво са решили.“

Вицепрезидентът Илияна Йотова предупреди, че идващото правителство ще поеме управлението в силно усложнена икономическа и социална среда, която изисква бързи и прагматични решения още от първите дни.

„Ще започнат да управляват в много тежък момент. Ще трябва да направят първо един много сериозен анализ на финансите, които заварват. Много отдавна не ни се е случвало да работим половин година с бюджет от миналата година. При това, нека да припомним, че този бюджет е все още в лева, а ние вече няколко месеца работим с европейската парична единица. Ще трябва да се подпомогнат най-уязвимите, най-бедните хора, да се справят с инфлацията и цените. Това са много тежки предизвикателства.“

Тя подчерта, че не възприема ролята си като даваща преки съвети към изпълнителната власт, но настоя за отговорен подход и диалог с обществото.

„Аз не давам съвети. Действително съм дълбоко убедена, че трябва да има разделени правомощия на институциите, разделение на властите.“

Според нея ключът към успешни реформи е в комуникацията с гражданите и ясното обяснение на политическите решения. Йотова призова бъдещите управляващи към по-голяма откритост и обяснимост на политиките.

„Откровеният разговор с хората бих препоръчала на всеки един министър и на правителството като цяло. Обясняване защо трябва да се вземе едно или друго решение, за какъв период от време ще трябва да го преодолеем. Разбира се и сериозни консултации с професионалисти, когато се вземат решенията. Последните години страдахме най-много от това, че решенията бяха лабораторни и се взимаха в кабинетите. И както виждате, резултатът е на лице.“

За Румен Радев каза, че е човек, който държи на думата си. Подчерта, че президентската институция ще бъде коректив.

„Президентската институция както винаги ще бъде свободна и независима и ще бъде коректив не само на правителството, но и на всички власти...Не само институционален, той може да е секторен, може да е позиция за външна политика, във всяко едно отношение.“

От думите й стана ясно, че служебното правителство добре се е справило с работата си.

„Може би за първи път от много години служебната власт ще предаде кабинетите, ще предаде своята работа на следващата власт без излишна конфронтация.“

От думите ѝ стана ясно, че тя подкрепя да бъде върнато старото положение за подбирането на служебните кабинети.

