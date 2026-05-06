Храмов празник в Шуменци: Гергьовден с литургия, оброк за здраве и традиционен зеленчуков курбан

Храм „Св. Георги Победоносец“ в тутраканското село Шуменци традиционно отбелязва своя храмов празник на Гергьовден с празнична света Литургия. В края на Светата литургия ще се извърши водосвет и ще се раздаде оброк за здраве и благоденствие.

Отец Михаил: „Христос възкреси. Добре дошли на всички, които днес почитат Св. Георги, това са избрали всички християни, които дълго време нямаха църква в село Шуменци. Нека той бъде една помощ за всички нас, за всички, които днес се покланят пред неговия образ, пред неговата икона.“

Но какво представлява всъщност този празничен оброк. Жените от ранни зори са тук и приготвят оброка.

Калина Михайлова: „Оброк, това е стара българска традиция, която представлява обричане или обещание пред Бог или пред даден светец за здраве, за благополучие. Най-често това представлява месен курбан или сух курбан, т.е. брашно, олио и други продукти. Тази сутрин, от рано сме тук в храма, за да подготвим и тази година, за поредна година, нашият традиционен оброк, който се дава от три семейства, за здравето им, а и за благополучието на цяло село. И най-вече да благодарим на Свети Георги, за това, че досега, слава Богу, ни предпазва от всякакви природни бедствия. И трябва да продължим, не само да се молим, но и да благодарим, най-вече да благодарим. Традициите ги поддържат тези млади дами тук, които са неотлъчно до мен в храма и така продължаваме напред. Възрастните жени сме ги оставили да бъдат вътре, да присъстват на светата литургия. След малко, когато приключи тук подготовката за на ястията, ще влезем и ние в храма. Но до тогава, както виждате от вчера, те ще бъдат тук, до мен.“

Курбанът със зеленчуци е характерна рецепта за този район в България:

„При нас не е характерен този курбан, който се приготвя с вода и с подправки. При нас все пак трябва да се възползваме от това, че е пролет, има много зеленчуци. Най-вече зелен лук, зелен чесън, джоджен, девисил, копър, магданоз.“

