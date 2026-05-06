Как дроновете промениха философията за водене на съвременен бой

За първи път Сухопътните войски представиха в действие най-новата си придобивка - ударни дронове за поразяване на цели и разузнавателни безпилотни системи, които дават точни координати на потенциалния противник за неговото унищожаване. Николай Минков беше на летище Узунджово и на полигона Тюлбето край Казанлък, за да проследи на място работата на операторите на дроновете и действията на формирования от 61-ва Стрямска механизирана и 2-ра Тунджанска бригади.

Разузнавателна диверсионна група на противника е проникнала в тила на 61-ва Стрямска механизирана бригада. Успява да заеме изгодна позиция в изоставена многоетажна сграда.

Придвижването на противника обаче е засечено от безпилотната летателна система Терес, която предава точните координати на противника в секретния оперативен команден център, в който се следи динамиката на бойните действия.

младши сержант Теодора Рашева, 2-ра Механизирана бригада: "Чрез нея придобиваме нова способност, а именно фотографиране на местности. Чрез нея бихме могли да изготвяме актуални аерофотоснимки на избрани от нас райони. По този начин бихме могли много по-задълбочено да изучим характеристиките на терена при планиране на изпълнението на конкретни задачи."

На базата на получената информация командирите вземат решение първо да се порази противника с помощта на FPV дрон с осколъчен боеприпас, като целта е да се нанесе максимално поражение на врага, преди групата по прочистване да влезе в сградата. Операторът на дрона камикадзе от скрита позиция, чрез виртуален шлем, свързан с камерата на безпилотния апарат, като на видеоигра, предприема сложна маневра за проникване през един от прозорците.

Този ударен FPV дрон може да изпълнява бойни задачи до 15 км, може да се издига на височина над 2 км и да остане във въздуха в продължение на 20 минути като боеприпасът, който може да пренася до 3 кг.

лейтенант Петър Димитров, командир на разузнавателен взвод, 61-ва Стрямска механизирана бригада: "FPV дронове, т.нар. first person view, са най-новата придобивка на Сухопътни войски и коренно промениха тактиката на малките формирования като най-големите предимства са, че можем без да рискуваме живота на личния състав да неутрализираме жива сила и техника на противника, FPV дроновете коренно промениха обучението и тактиката, плановете на самия процес във воденето на боя, подготовката и воденето на боя."

Противникът обаче получава подкрепление. Към мястото, където се е укрепил е засечено движение на товарно превозно средство. Разпознаването предполага, че освен боеприпаси в него има и свежи попълнения на врага с цел задържане на позицията. Командването взема решение да се вдигне тежък ударен дрон, който да унищожи камиона.

Този дрон прехващач е най-модерното средство за борба с въздушни, нисколетящи цели и противникови дронове. Вече е на въоръжение в Сухопътните войски. Самият факт, че той работи с изкуствен интелект и с оптична система за насочване прави почти невъзможно неговото спиране от противниковите средства за радиоелектронна борба.

Амбицията на Сухопътните войски е да замени артилерийските системи, които имат ограничена далекобойност с ударните дронове от баражиращ тип с над 100 км обхват.

старши лейтенант Димо Димов: "Този дрон, освен като артилерийска система, може да се използва и като прехващач, чиято цел е да прихваща противниковите дронове и да ги унищожава по време на полет. От началото на годината протича подготовка за оператори на безпилотни летателни апарати, което ще бъде нашето ново въоръжение в дивизиона към 2027 година." капитан Васил Кисьов: "Баражиращият боеприпас може да изпълнява множество задачи като откриване на цел, поразяване на цел, разузнаване на цел." старши лейтенант Димо Димов: "Самото поразяване на целта може да се осъществи ръчно от пилота оператор на дрона, както и автоматично, в зависимост както е зададено по предварително подготвения план, движещите цели естествено се поразяват ръчно."

След като част от противника е поразен от дрон камикадзе, а изпратеното подкрепление е унищожено от тежък ударен дрон прехващач, на ход е щурмовата група, която нахлува в сградата. Методично се прочиства помещение след помещение. Задачата е изпълнена успешно, диверсионната група е неутрализирана.

бригаден генерал Мирослав Костадинов, командир на 2-ра Тунджанска механизирана бригада: "Всички тези нови средства дават доста повече информация в реално време, което води до взимане на по-адекватни решения от командирите."

Навлизането на дроновете изцяло промени философията за водене на съвременен общовойскови бой.