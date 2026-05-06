101-ви Алпийски полк изпълнява задачи на ръба на възможностите за оцеляване

Специални бойни способности в екстремни планински условия поддържа едно от елитните подразделения от Сухопътни войски. 101-ви Алпийски полк, който се намира в Смолян, изпълнява широк спектър от задачи, някои от които на ръба на възможностите за оцеляване.

Екип на БНТ - Пловдив остана при тях в Родопите – на снежни терени, скали и полигони, където военнослужещите тренират и в най-лошото време в планината.

В края на април, под родопския връх Голям Перелик, зимата все още не отстъпва. Сред триметрови преспи група военнослужещи от 101-ви Алпийски полк се придвижва, за да заеме позиции. Тактическата задача се усложнява – по време на престрелка има ранен, на когото трябва да бъде оказана помощ, а след това целият екип да бъде изведен от опасната зона.

„През зимата тренираме изцяло в такъв терен. Учудващо за този месец имаме наистина изключително много сняг, но това само може да ни радва. В полка ските са оръжие – бих казал основна част. “.

Докато учението продължава, гъста мъгла започва да се спуска над планината. Видимостта намалява, условията се влошават.

„Студено е, но точно това усвояваме и предаваме на войниците – как да се справят - дребни, детайли, които ще запазим в тайна“.

Оцеляването в екстремни условия е ключова част от подготовката. Военнослужещите тренират изграждане на укритие, известно като снежна пещера – временен подслон, който може да бъде изграден за около час и да осигури защита при тежки метеорологични условия.

След спускане от планината, екипът изминава 19 километра към Смолян. Снеговалежът преминава в студен дъжд, а местността „Белия камък“ се превръща в следващата точка за разузнаване и заемане на позиции. Военнослужещите действат бързо, използвайки различна техника за придвижване – АТВ, УТВ и специализирано алпийско оборудване.

Алпийската подготовка започва още в базата на формированието в Смолян. Инструкторът Здравко Торутев – алпинист, съчетаващ любовта към планината с военния дълг – демонстрира част от екипировката, включително лавинна раница, която може да спаси живот.

Тренировките продължават и на 18-метрова стена за катерене и спускане, където бойците развиват сила, координация и техника.

101-ви Алпийски полк непрекъснато усъвършенства бойните си способности и участва в съвместни учения с партньори от Европа и държави членки на НАТО. Предстои и поредната серия учения „Родопи“.

„Една цел, един връх“ – девизът на полка най-добре описва мотивацията на военнослужещите, които дори в сурови, почти арктически условия остават на поста си в планината.

„Най-силното оръжие на Алпийския полк е личният състав и тяхната висока мотивация“, категорични са командирите.

И тази година военнослужещите поставят голям български трибагреник на емблематичната Орлова скала над Смолян – в знак на почит към празника, към историята и към мисията да служат с чест.

