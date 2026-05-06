Круизният кораб с хантавирус на борда - Испания ще го приеме на Канарските острови

Луксозният круизен кораб, засегнат от епидемия от смъртоносния хантавирус, се готви да отплава към Европа, след като испанското правителство даде разрешение за акостирането му на Канарските острови.

В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. Тя обаче няма капацитета да се погрижи за лечението на тримата пътници със съмнение за заразата.

Най-близкото място с необходимите възможности са Канарските острови. Там медицински екипи са в готовност да прегледат и лекуват засегнатите и да ги прехвърлят в техните страни. Трима пътници от кораба починаха от вируса, който обикновено се предава от гризачи, и един вече беше евакуиран.