СЗО обяви извънредна ситуация заради огнище на ебола в Конго и Уганда

Световната здравна организация обяви огнището на ебола в Демократична република Конго за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение.

В източната провинция Итури има около 246 предполагаеми заразени и 80 смъртни случая. Според СЗО обстановката не отговаря на критериите за обявяване на пандемия. Агенцията на ООН посочва, че сега върлува вирусът "Бундибуджо", за който няма одобрени лекарства или ваксини.

Ранните симптоми са треска, болка в мускулите, умора, главоболие и дразнене в гърлото. Следват повръщане, диария, обриви и кървене. СЗО посочва, че засега има 8 потвърдени в лаборатория случая на вируса. Други предполагаеми болни и смъртни случаи има в три зони, включително Буния - столицата на провинция Итури и в градовете Монгуалу и Руампара, където има мини за добив на злато.

Заразата е излязла извън територията на Демократична република Конго и вече е и в съседна Уганда, отбелязва СЗО. Властите в Уганда съобщиха, че 59-годишен мъж, починал в четвъртък, е дал положителен тест за вируса. Уточнява се, че той е конгоанец и тялото му е било върнато в Демократична република Конго.

СЗО посъветва двете страни да създадат общи оперативни центрове за наблюдение на разпространението на заразата. По време на епидемията в Западна Африка през 2014–2015 г. от ебола загинаха над 11 000 души. Последното огнище в ДР Конго беше регистрирано през септември миналата година, когато 45 души починаха в провинция Касаи в югозападната част на страната. Това беше 16-ата епидемия от ебола в страната от 1976 г. насам.