БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България посреща DARA, БНТ със специално студио -...
Чете се за: 01:02 мин.
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Чете се за: 04:05 мин.
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Чете се за: 04:15 мин.
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия...
Чете се за: 01:00 мин.
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
В 18.00 ч. на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

СЗО обяви извънредна ситуация заради огнище на ебола в Конго и Уганда

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Запази
СЗО обяви извънредна ситуация заради огнище на ебола в Конго и Уганда
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Световната здравна организация обяви огнището на ебола в Демократична република Конго за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение.

В източната провинция Итури има около 246 предполагаеми заразени и 80 смъртни случая. Според СЗО обстановката не отговаря на критериите за обявяване на пандемия. Агенцията на ООН посочва, че сега върлува вирусът "Бундибуджо", за който няма одобрени лекарства или ваксини.

Ранните симптоми са треска, болка в мускулите, умора, главоболие и дразнене в гърлото. Следват повръщане, диария, обриви и кървене. СЗО посочва, че засега има 8 потвърдени в лаборатория случая на вируса. Други предполагаеми болни и смъртни случаи има в три зони, включително Буния - столицата на провинция Итури и в градовете Монгуалу и Руампара, където има мини за добив на злато.

Заразата е излязла извън територията на Демократична република Конго и вече е и в съседна Уганда, отбелязва СЗО. Властите в Уганда съобщиха, че 59-годишен мъж, починал в четвъртък, е дал положителен тест за вируса. Уточнява се, че той е конгоанец и тялото му е било върнато в Демократична република Конго.

СЗО посъветва двете страни да създадат общи оперативни центрове за наблюдение на разпространението на заразата. По време на епидемията в Западна Африка през 2014–2015 г. от ебола загинаха над 11 000 души. Последното огнище в ДР Конго беше регистрирано през септември миналата година, когато 45 души починаха в провинция Касаи в югозападната част на страната. Това беше 16-ата епидемия от ебола в страната от 1976 г. насам.

#Уганда #Конго #СЗО #ебола

Последвайте ни

ТОП 24

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
2
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
3
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
4
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
5
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
6
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
2
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Африка

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола
В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола
СЗО обяви извънредна ситуация заради огнището на ебола в Конго и Уганда СЗО обяви извънредна ситуация заради огнището на ебола в Конго и Уганда
Чете се за: 02:20 мин.
Ликвидиран е вторият човек в "Ислямска държава", съобщи Тръмп Ликвидиран е вторият човек в "Ислямска държава", съобщи Тръмп
Чете се за: 00:22 мин.
Круизният кораб с хантавирус на борда - Испания ще го приеме на Канарските острови Круизният кораб с хантавирус на борда - Испания ще го приеме на Канарските острови
Чете се за: 01:00 мин.
Хантавирусът на круизен кораб: СЗО подозира рядък случай на предаване между хора Хантавирусът на круизен кораб: СЗО подозира рядък случай на предаване между хора
Чете се за: 03:37 мин.
Министърът на отбраната на Мали e бил убит при джихадистките атаки срещу столицата Бамако Министърът на отбраната на Мали e бил убит при джихадистките атаки срещу столицата Бамако
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът "Bangaranga"
България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1 Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кристалина Георгиева поздрави DARA за триумфа на „Евровизия“ Кристалина Георгиева поздрави DARA за триумфа на „Евровизия“
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga" DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga"
Чете се за: 04:05 мин.
Европа
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в...
Чете се за: 05:52 мин.
Европа
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си минувачи в Модена
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Следи от мечка и малко мече са открити по тялото на мъжа, намерен...
Чете се за: 00:27 мин.
Криминално
Катастрофа между два тежкотоварни автомобила затвори временно...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ