ИЗВЪНРЕДНО
В 18.00 ч. на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола

от БНТ , Източник: БТА
Африканската здравна агенция съобщи, че в ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола, съобщи ДПА.

По данни на Световната здравна организация към момента няма одобрена ваксина срещу този щам. Африканската здравна агенция отбелязва, че при предишните огнища на заболяването най-често е бил разпространяван по-познатият вариант на вируса. Според Националните институти по здравеопазване на САЩ смъртността при по-редкия щам е около 37%, докато при по-познатия такъв тя може да достигне до 90%.

Досега са потвърдени четири смъртни случая в провинция Итури в североизточната част на ДР Конго, която граничи с Уганда и Южен Судан. В ДР Конго има 246 предполагаемо заразени с ебола и 65 смъртни случая.

Световната здравна организация е получила първите сигнали за възможни случаи в началото на този месец, изпратила е експерти в засегнатия район и е отпуснала 500 000 долара за спешни мерки.

И съседната на ДР Конго държава Уганда потвърди, че на територията на страната има огнище на смъртоносния еболавирус, предаде Ройтерс, като се позова на Министерството на здравеопазването на африканската страна. Ведомството уточни, че става въпрос за щама Бундибугьо.

Пациент е починал от ебола в интензивно болнично отделение, след като "е развил хеморагични симптоми (повишена склонност към кървене - бел. ред.).

Здравното министерство на Уганда поясни, че заразата е пренесена от ДР Конго.

#зараза от ебола #ДР Конго #Уганда #Световна здравна организация #СЗО #ебола

