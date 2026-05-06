Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации

България отбелязва Денят на храбростта и празник на българската армия. Тази година няма да има военен парад.



Честванията в столицата ще започнат в 10.00 часа с тържествен водосвет на бойните знамена и знамената – светини пред паметника на Незайния воин. Ритуалът ще бъде отлуслужен от Българския патриарх Даниил.

В тържествата ще участват служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Българската армия. Поканени са президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените ни сили Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, служебният министър-председател Андрей Гюров, политици и дипломати.

Между 10 и 11.00 часа над София ще прелетят самолети от състава на Военновъздушните сили. В демонстрацията за Гергьовден ще участват новите изтребители F-16, Block 70, които все още са в процес на усвояване. Ще могат да се наблюдават още съветските МИГ-29, които охраняват българското небе. Участие в демонстрацията ще вземат и щурмовите СУ-25, както и транспортните самолети „Спартан“.

Точно в 12: 00 часа пред президентството ще бъде извършена тържествена смяна на почетния гвардейски караул.