Традицията в Паталеница на празника: чевермета, общност и празничен дух

Сега в Паталеница, Пазърджишко, също се събират хора с малко по-различен повод. Честит празник на всички, които ни гледат в този момент. На мен се пада, може би, най-вкусната част от това издание. До мен е кмета на Паталеница. Господин Стоил Фърцов. Виждаме една традиция, която продължава и днес.

Стоил Фърцов, кмет на Паталеница: „Честит празник на всички именници. Както виждате, продължаваме си традицията на Паталеница. Така е при нас на Гергьовден. Слагаме си агнетата на чеверметата, изпичат се няколко часа и след това засядаме на масата. Да, има и млади и възрастни. Надяваме се, ние не сме чак толкова млади вече, но и тези след нас да продължават традицията, което е нещо доста добро.“

Борис, жител: „Честит празник. Трябва да има такива хора, иначе няма никаква организация. Организацията започва рано сутринта. Започва още от 5 май. На 5ти идваме тук, чистим дупката, пръста, слагаме чили, лозенец, специално чили. На обяд носим агнетата на черква, попа там ги освещава. Приготвяме ги. Здраво трябва да бъде агнето, да не е нещо болно. Най-ранобудните стават в 05.00 часа, палят огъня, всичките идват организирано. И започва печенето на агнетата.“