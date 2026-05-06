Да служиш с чест: Историята на един военен лекар

Да служиш с чест. В Деня на храбростта и празника на Българската армия продължаваме с още една вдъхновяваща история – за отдадеността, призванието и избора да даваш най-доброто от себе си не само в медицината, но и в служба на отечеството.

За професията на военния лекар разказва лейтенант д-р Филотея Димитрова, която честити празника на всички. Вярата заема важно място в живота ѝ.

„Моят баща и дядо са свещеници. Вярата е на първо място, след това семейството. Тя дава надежда и любов – нещо, без което човек трудно би намерил своя път“, споделя д-р Димитрова.

Изборът ѝ да стане военен лекар не е случаен. Вдъхновена е от семейната история – нейният прадядо е служил като военен лекар и е участвал в мисии зад граница. Една от големите ѝ мечти е участие в международна мисия.

„ Една моя голяма мечта, Сега кандидатствах за мисия в Косово. Ще видим какво ще стане“, допълва младият лекар.

Според нея военният медик трябва да притежава не само професионални умения, но и силен характер. Освен медицината и армията, спортът също играе ключова роля в живота ѝ. Д-р Димитрова тренира плуване от ранна възраст и през 2025 г. е отличена като „Спортист на годината“.

Вижте целия разговор с д-р Филотея Димитрова във видеото.

#Филотия Димитрова #военен лекар #6 май

