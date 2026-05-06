Военноморските сили със специална програма за жителите и гостите на Варна

В Деня на храбростта и празника на Българската армия жителите и гостите на Варна ще имат възможност да се насладят на празнична програма, организирана от Военноморските сили.

Военнослужещи от хидрографската служба на Военноморските сили изготвят едни от най-точните прогнози за времето по Черноморието. На Гергьовден те прогнозират слънчево време, умерен вятър и спокойни условия за празника.

На борда на минния ловец „Цибър“ екип на "По света и у нас" проследи как се изготвя прогнозата за времето по Черноморието – задача, поверена не на синоптици, а на военни специалисти. Старши лейтенант Иван Иванов от хидрографската служба също поздрави военнослужещите по повод празника.

„ Нека те и техните семейства са живи и здрави, изпълняват служебните си задължения все така професионално и всеотдайно“, каза старши старши лейтенант Иван Иванов.

Относно времето, той потвърди стабилните метеорологични условия за деня.

„Както казахте, днес се очаква да бъде слънчево, атмосферното налягане ще се запази стабилно, така че не очакваме промени във времето. Температурата на морската вода ще бъде от 12 до 14 градуса, което е сравнително ниско за периода.“

