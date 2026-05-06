Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година

Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили. Това каза в празничното предаване "Денят на храбростта - 6 май" служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и поздрави военнослужещите по повод 6 май – Деня на храбростта и празник на Българската армия.

Той подчерта постигнатото през изминалата година.

„Първо искам да поздравя всички военнослужещи и цивилни служители от въоръжените сили със Деня на храбростта и българската армия. Да им благодаря, че през изтеклата година работихме упорито, постигнахме всички задачи в бойната подготовка, поддържането на боеготовността и не на последно място започнахме успешно да усвояваме новите бойни системи и новите самолети и новите кораби и машини „Страйкър“ в бригадата в Карлово. Изпращаме една успешна година, в която поставихме основите на реалната модернизация на въоръжените сили.“

Запрянов коментира и причината тази година да няма военен парад.

„Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав, затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена.“

Той изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника.

„Надявам се новият министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури и развитието на въоръжените сили, и окомплектоването, и догодина да има и парад с военна техника.“

Той обясни, че през последните две години военните разходи са малко над 2%.

„В отчета за 2025 година е 2,13. Нашите анализи обаче показват, че минималният бюджет, който е необходим през 2026 година и е заложен в Националния план за нарастване на разходите до 2035 до 5% - 3,5% за способности и 1,5% за индустриално развитие и допълнителни дейности, е 2,36 за 2026 година и от там насетне трябва да нараства ежегодно бюджета до 3,5% през 2035 година. Ние сме план-проект за нараства не бюджета.“

По отношение на заплатите в сектора, Запрянов допълни, че възнагражденията могат да бъдат актуализирани според икономическите показатели. Коментира и че социалните придобивки имат ключова роля.

„Трябва да призная, че за министъра на отбраната е много трудно да балансира разходите за личен състав с разходите за модернизация на въоръжените сили и от друга страна кристалоструктурното изграждане.“

Той коментира и връщане на наборната служба, тема която се обсъжда в обществото.

„Когато говорим за наборната военна служба във всички страни, които я връщат, го правят под различни форми. Войната в Украйна показва, че при дълговременен конфликт е важно да имаме мобилизационен ресурс, да има подготвени хора. Без наборна служба, професионалните военни не са достатъчни, за да се формират военновременните формирования. Големият въпрос е как ще подходи България с въпроса за резерва. Моето мнение е – нека първо окомплектоваме професионалните военни сили, а след това да мислим и за повишаване на мобилизационните резерви.“

Живеем в тревожно време, войните са реални, коментира още той.

По думите му НАТО също се променя.

„НАТО се променя драматично, защото американското присъствие в Европа се намалява. Европейският стълб на НАТО трябва да бъде засилен. Това е новият момент, в който ние също трябва да реагираме.“

Министърът коментира, че България разполага със способности да отбранява въздушното си пространство, но в областта на противоракетната отбрана е потърсена допълнителна подкрепа от съюзници, включително разполагане на система „Patriot“ от Гърция, като уточни, че голяма част от територията и направленията към Черно море са покрити.

Запрянов обобщи управлението си в служебните кабинети.