БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Запази

Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили, каза той

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили. Това каза в празничното предаване "Денят на храбростта - 6 май" служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и поздрави военнослужещите по повод 6 май – Деня на храбростта и празник на Българската армия.

Той подчерта постигнатото през изминалата година.

„Първо искам да поздравя всички военнослужещи и цивилни служители от въоръжените сили със Деня на храбростта и българската армия. Да им благодаря, че през изтеклата година работихме упорито, постигнахме всички задачи в бойната подготовка, поддържането на боеготовността и не на последно място започнахме успешно да усвояваме новите бойни системи и новите самолети и новите кораби и машини „Страйкър“ в бригадата в Карлово. Изпращаме една успешна година, в която поставихме основите на реалната модернизация на въоръжените сили.“

Запрянов коментира и причината тази година да няма военен парад.

„Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав, затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена.“

Той изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника.

„Надявам се новият министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури и развитието на въоръжените сили, и окомплектоването, и догодина да има и парад с военна техника.“

Той обясни, че през последните две години военните разходи са малко над 2%.

„В отчета за 2025 година е 2,13. Нашите анализи обаче показват, че минималният бюджет, който е необходим през 2026 година и е заложен в Националния план за нарастване на разходите до 2035 до 5% - 3,5% за способности и 1,5% за индустриално развитие и допълнителни дейности, е 2,36 за 2026 година и от там насетне трябва да нараства ежегодно бюджета до 3,5% през 2035 година. Ние сме план-проект за нараства не бюджета.“

По отношение на заплатите в сектора, Запрянов допълни, че възнагражденията могат да бъдат актуализирани според икономическите показатели. Коментира и че социалните придобивки имат ключова роля.

„Трябва да призная, че за министъра на отбраната е много трудно да балансира разходите за личен състав с разходите за модернизация на въоръжените сили и от друга страна кристалоструктурното изграждане.“

Той коментира и връщане на наборната служба, тема която се обсъжда в обществото.

„Когато говорим за наборната военна служба във всички страни, които я връщат, го правят под различни форми. Войната в Украйна показва, че при дълговременен конфликт е важно да имаме мобилизационен ресурс, да има подготвени хора. Без наборна служба, професионалните военни не са достатъчни, за да се формират военновременните формирования. Големият въпрос е как ще подходи България с въпроса за резерва. Моето мнение е – нека първо окомплектоваме професионалните военни сили, а след това да мислим и за повишаване на мобилизационните резерви.“

Живеем в тревожно време, войните са реални, коментира още той.

По думите му НАТО също се променя.

„НАТО се променя драматично, защото американското присъствие в Европа се намалява. Европейският стълб на НАТО трябва да бъде засилен. Това е новият момент, в който ние също трябва да реагираме.“

Министърът коментира, че България разполага със способности да отбранява въздушното си пространство, но в областта на противоракетната отбрана е потърсена допълнителна подкрепа от съюзници, включително разполагане на система „Patriot“ от Гърция, като уточни, че голяма част от територията и направленията към Черно море са покрити.

Запрянов обобщи управлението си в служебните кабинети.

„Мисля, че оставям добро наследство, добра основа за развитие на нашите въоръжени сили, но и много проблеми остават да бъдат решени.“

Вижте целия разговор с Атанас Запрянов във видеото.




#министър Атанас Запрянов # Гергьовден #6 май

Последвайте ни

ТОП 24

Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на "Евровизия"
1
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на...
Теодор Салпаров сменя волейболната зала с футболния терен в "Мача на надеждата"
2
Теодор Салпаров сменя волейболната зала с футболния терен в...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
3
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във всички дебати по важните теми
4
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във...
От "Прогресивна България" на консултациите при президента: Ще бъдем експедитивни, предстоят трудни месеци
5
От "Прогресивна България" на консултациите при...
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване
6
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си позволим...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
4
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
6
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе

Още от: Общество

Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да влезем в битка със злото
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да влезем в битка със злото
Изкуствен интелект вече командва дронове и променя военното обучение във ВВМУ Варна Изкуствен интелект вече командва дронове и променя военното обучение във ВВМУ Варна
Чете се за: 02:20 мин.
Уникален обичай в Добринище на Гергьовден: Китки, роса и гадания за любов и здраве Уникален обичай в Добринище на Гергьовден: Китки, роса и гадания за любов и здраве
Чете се за: 02:10 мин.
Традицията в Паталеница на празника: чевермета, общност и празничен дух Традицията в Паталеница на празника: чевермета, общност и празничен дух
Чете се за: 01:45 мин.
Да служиш с чест: Историята на един военен лекар Да служиш с чест: Историята на един военен лекар
Чете се за: 01:42 мин.
Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да влезем в битка със злото Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да влезем в битка със злото
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската армия Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската армия
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Храмов празник в Шуменци: Гергьовден с литургия, оброк за здраве и...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Уникален обичай в Добринище на Гергьовден: Китки, роса и гадания за...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
101-ви Алпийски полк изпълнява задачи на ръба на възможностите за...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ