Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да влезем в битка със злото

Грехът от човека, бунтът на човека срещу Бога - това е основната причина за злото в света, отбеляза той

Гергьовден е не само празник на имениците и армията, но и дълбоко духовен ден, който обединява българите около вярата и борбата със злото. Това подчерта българският патриарх Даниил в празничното предаване на БНТ "Денят на храбростта - 6 май".

По думите му значението на свети Георги далеч надхвърля традицията и се корени в духовната връзка на хората със светеца.

Патриарх Даниил: „Св. Георги е сред най-обичаните светци. Около 200 000 българи празнуват имен ден. Ако всеки от тях бъде поздравен от 10 - 15 души, ще видим, че почти целият народ празнува. Празнуват армията, държавата, земеделците – това е общонароден празник. В същото време все повече хора търсят духовната страна на празника – посещават манастири или други светини у нас. Това показва, че чрез молитвите и благодатта на свети Георги хората усещат по-дълбока връзка със светеца.“

Патриархът подчерта, че най-важното послание на свети Георги е смелостта в борбата със злото, преди всичко вътре в самите нас.

Патриарх Даниил: „Истинската му святост се проявява, когато отказва да се отрече от вярата си и да преследва християните. Той ни показва, че трябва да бъдем смели, но най-вече в битката срещу злото. Затова неговият завет е да се борим със злото – първо в себе си, а после и около нас.“

В отговор на въпрос за войната и мира, българският патриарх посочи, че съществува „благословена война“, но тя не е земна, а духовна.

Патриарх Даниил: „Истинската благословена война е борбата срещу злото.
Тази духовна битка е ежедневна – срещу страсти като омраза, завист, алчност, властолюбие. Всеки човек е въвлечен в нея и е призван да я води до победа.“

Според него причините за нарастващите конфликти в света се коренят в греха и отдалечаването на човека от Бога.

Патриарх Даниил: „Когато човек допуска злото да го води, то се развива и достига крайности – както виждаме в историята, включително във Втората световна война. Днес също виждаме как хора или идеологии се поставят на мястото на Бога и решават съдбите на другите – това води до войни и страдания.“

Патриарх Даниил подчерта и ролята на църквата като морален коректив в обществото.

Патриарх Даниил: „Църквата е призвана да свидетелства за истината. Когато политики се прикриват с лъжа и измама, тя трябва да ги изобличава, за да предпази хората да не бъдат въвлечени в зло, мислейки, че вършат добро.“

Акцентира и върху значението на мира като духовен дар, който човек осъзнава най-силно, когато го загуби.

Патриарх Даниил: „В ежедневието виждаме как лесно губим мир – чрез кавги, обиди, лоши мисли. Но когато се смирим, потърсим прошка и възстановим отношенията си – тогава усещаме колко велик дар е мирът. Истинският мир е дар от Бога – не като този, който светът налага със сила, а мир, който идва чрез покаяние и любов.“

Патриархът отправи послание към българите под формата на молитва: „Господи, помогни ми да претърпя докрай.“

# патриарх Даниил #Ден на храбростта #гергьовден

