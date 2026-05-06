БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Чете се за: 08:17 мин.
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Чете се за: 04:07 мин.
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Чете се за: 04:52 мин.
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Денят на храбростта: Водосвет на бойните знамена и прелитане на „Кугър“ над София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
денят храбростта водосвет бойните знамена прелитане bdquoкугърldquo софия
Слушай новината

Денят на храбростта и празник на Българската армия на 6 май се отбелязва в столицата с водосвет на бойните знамена и знамената-светини.

С прелитането на вертолет „Кугър“ с националното знаме започна водосветът на бойните знамена и знамената светини пред Паметника на Незнайния воин в София.

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния караул и произнесе слово.

"Очакванията на цялото общество към Българската армия са много големи, но за да се оправдаят, и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия", каза президентът Илияна Йотова.

В ритуала участват представителни роти от Националната гвардейска част и Съвместното командване на специалните операции, знаменен взвод със знамената светини, Гвардейският представителен духов оркестър и Представителният духов оркестър на Сухопътните войски.

В тържествения ритуал участват министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Българската армия.

Присъстват и председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министър-председателят Андрей Гюров, заместник-председателите на Народното събрание, лидерите на парламентарно представените партии, председателите и заместник-председателите на парламентарните групи, представители на правителството, държавните институции, местната власт, религиозните общности, Дипломатическия и военно-дипломатическия корпус и военно-патриотичните съюзи.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#6 май #Ден на храбростта #водосвет

Последвайте ни

ТОП 24

Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на "Евровизия"
1
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
2
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във всички дебати по важните теми
3
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във...
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност" – кога ще заработи системата?
4
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска...
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване
5
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си позволим...
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
6
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
4
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
6
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят

Още от: Общество

Военната авиация като дълг: Може ли да дава криле и в живота?
Военната авиация като дълг: Може ли да дава криле и в живота?
Американският пилот Майор Джейсън Ройко, който обучава български пилоти Американският пилот Майор Джейсън Ройко, който обучава български пилоти
Чете се за: 02:17 мин.
Скорост, чест и отговорност: БНТ ви среща с пилоти от изтребителната авиация Скорост, чест и отговорност: БНТ ви среща с пилоти от изтребителната авиация
Чете се за: 06:05 мин.
Трета авиобаза „Граф Игнатиево“ с ключова роля в празничния въздушен парад Трета авиобаза „Граф Игнатиево“ с ключова роля в празничния въздушен парад
Чете се за: 00:30 мин.
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент на цялото общество Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент на цялото общество
Чете се за: 04:22 мин.
От божия кръст до болничния кабинет – историята на подполковник доц. Георги Попиванов От божия кръст до болничния кабинет – историята на подполковник доц. Георги Попиванов
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на...
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Денят на храбростта: Водосвет на бойните знамена и прелитане на „Кугър“ над София Денят на храбростта: Водосвет на бойните знамена и прелитане на „Кугър“ над София
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент на цялото общество Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент на цялото общество
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да влезем в...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Храмов празник в Шуменци: Гергьовден с литургия, оброк за здраве и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ