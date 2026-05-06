Денят на храбростта: Водосвет на бойните знамена и прелитане на „Кугър“ над София

Денят на храбростта и празник на Българската армия на 6 май се отбелязва в столицата с водосвет на бойните знамена и знамената-светини.

С прелитането на вертолет „Кугър“ с националното знаме започна водосветът на бойните знамена и знамената светини пред Паметника на Незнайния воин в София.

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния караул и произнесе слово.

"Очакванията на цялото общество към Българската армия са много големи, но за да се оправдаят, и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия", каза президентът Илияна Йотова.

В ритуала участват представителни роти от Националната гвардейска част и Съвместното командване на специалните операции, знаменен взвод със знамената светини, Гвардейският представителен духов оркестър и Представителният духов оркестър на Сухопътните войски.

В тържествения ритуал участват министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Българската армия.

Присъстват и председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министър-председателят Андрей Гюров, заместник-председателите на Народното събрание, лидерите на парламентарно представените партии, председателите и заместник-председателите на парламентарните групи, представители на правителството, държавните институции, местната власт, религиозните общности, Дипломатическия и военно-дипломатическия корпус и военно-патриотичните съюзи.

