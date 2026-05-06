Забравени военни художници оживяват в нова изложба във Военния музей

С празнична програма Национален военноисторически музей отбелязва днешния ден. Акцент тази година е изложбата „Създадена във война и съхранена чрез изкуство“. Годината е 1916. България е в огъня на Първата световна война. И докато държавата е изправена пред върховно изпитание, група мъже сменят пушките с кицници. Това са военните кореспонденти, а част от техните произведения успяват да стигнат до едно от най-значимите културни събития по онова време, а именно Голямата художествена изложба в Берлин.

Соня Пенкова, директор на Националния Военноисторически музей: „Честит празник! Тази изложба, която направихме е един друг поглед към духа на българската армия. Този запечатан не във вещите, запечатан в художествените произведения на българските военни художници. Целта на представянето е, това е една обща изложба на всички съюзнически армии. Целта е да покажат онова, което през погледа на художниците те са видели на бойните полета, за повдигане на духа, за пропаганда, за документиране на войната.“

Като най-известни автори и брой платна, които са изложени в музея в празничния ден Пенкова открои:

Соня Пенкова, директор на Националния Военноисторически музей: „България участва две поредни години в тези изложби. През 16-та и 17-та. 247 са платната, които са показани в първата 16-та година от 25 автори. В следващата година авторите са 30, платната са 80. Днес 90% от тези произведения са в Националния военноисторически музей. С грижа за това направихме тази изложба. Много са известни авторите. Зад нас се виждат творби на Вешин, Борис Денев и на Джендов. Това са главните военни художници на българската армия. Владимир Димитров Майстора, Никола Танев, Константин Щеркилов, Яким Банчев, Александър Божинов, Мутафов.“

